lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

El desgraciado episodio fue registrado por las cámaras de CISEM instaladas en la zona y el responsable del choque se entregó ante las autoridades. Ahora, con el deceso, la calificación cambiará a homicidio culposo agravado para el imputado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
98192647-e5af-41c7-8c1b-607c3bf64eb6
image
1

Los ruegos por la salud de Luis Fernando Agüero no alcanzaron. El joven motociclista que se accidentó el 25 de diciembre último por la supuesta mala maniobra del conductor de una camioneta, falleció en la tarde de este lunes. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Con esto podrían volver a detener al dueño de ese otro rodado, quien justamente este lunes había sido imputado por la Justicia por el presunto delito de lesiones graves y había recuperado la libertad.

Lee además
violento choque en chimbas: una camioneta embistio a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Luis Fernando Agüero permanecía internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson como consecuencia de las múltiples heridas que sufrió en ese dramático accidente ocurrido la mañana de Navidad. Su estado de salud era muy delicado y falleció en horas de la siesta de este lunes, confirmaron fuentes judiciales. Esto agrava la situación de Marcelo Jaime, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que supuestamente provocó el siniestro vial sobre calle Oro, a la altura de calle San Juan, en Chimbas.

image
Marcelo Jaime, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que habría provocado el siniestro

Marcelo Jaime, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que habría provocado el siniestro

El hecho que derivó en este trágico desenlace ocurrió alrededor de las 7.15 del 25 de diciembre, cuando Jaime circulaba por calle Oro en dirección oeste. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el imputado manejaba de forma antirreglamentaria, ocupando el centro de la calzada e invadiendo parcialmente el carril contrario, y al llegar a la intersección con calle San Juan realizó un giro hacia la derecha sin señalizar la maniobra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004496149642944703?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2004496149642944703%7Ctwgr%5Eb42c165074ac1f574a0cbbaabf067161e24cfb7f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fviolento-choque-chimbas-una-camioneta-embistio-un-motociclista-y-se-dio-la-fuga-n419758&partner=&hide_thread=false

En ese momento, por el mismo sector circulaba Agüero a bordo de una motocicleta Keller 110 cc. El impacto se produjo sobre el costado derecho de la camioneta, lo que provocó que el motociclista saliera despedido, derrapara varios metros sobre el asfalto y terminara golpeando violentamente contra un sifón. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga y dejó a la víctima gravemente herida sobre la calzada.

1

Horas después del siniestro, Jaime se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ª junto con la camioneta involucrada. La causa quedó en manos del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, a cargo quien este lunes solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de ocho meses. En esa audiencia, el imputado fue imputado de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo y por la fuga, y recuperó la libertad bajo ciertas restricciones.

Con la confirmación del fallecimiento de Luis Fernando Agüero, la situación procesal de Marcelo Jaime podría agravarse en las próximas horas. La Fiscalía analiza reformular la imputación por un delito más grave y no se descarta que soliciten nuevamente su detención, dado que el siniestro vial tuvo finalmente un desenlace fatal.

Seguí leyendo

Robaron ropa de un maniquí en Rawson: uno estará preso más de dos años y el otro accedió a una probation

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Le extienden la preventiva a cuatro imputados que dejaron cuadripléjico al empresario de Rawson

Más que lluvia, fue un chispeo de billetes: la verdad sobre el aparatoso siniestro en Albardón

El funcionario de Sarmiento señalado de estafador y hacerse pasar por abogado, se salvó de la condena pagando $5.000.000

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego
Juicio abreviado

Escondió un revólver en su bolso y fue al muere: la condenan por tenencia ilegítima de arma de fuego

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026
Clave

Confirmaron cuándo empezarán las clases en San Juan: las fechas clave del ciclo lectivo 2026

Dólares cara chica: el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal
Nueva medida

Dólares "cara chica": el Banco Nación los recibirá cuando se active la Inocencia Fiscal

El plan oficial apunta a anticipar recursos para la cosecha y la elaboración 2026, con créditos a tasa subsidiada y financiamiento específico para costos clave del sector agroindustrial.
Cosecha 2026 en San Juan

Qué créditos hay, cuánto prestan y a qué tasa: el plan de Orrego para la agroindustria