Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Los ruegos por la salud de Luis Fernando Agüero no alcanzaron. El joven motociclista que se accidentó el 25 de diciembre último por la supuesta mala maniobra del conductor de una camioneta, falleció en la tarde de este lunes. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan . Con esto podrían volver a detener al dueño de ese otro rodado, quien justamente este lunes había sido imputado por la Justicia por el presunto delito de lesiones graves y había recuperado la libertad.

Luis Fernando Agüero permanecía internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Guillermo Rawson como consecuencia de las múltiples heridas que sufrió en ese dramático accidente ocurrido la mañana de Navidad. Su estado de salud era muy delicado y falleció en horas de la siesta de este lunes, confirmaron fuentes judiciales. Esto agrava la situación de Marcelo Jaime , el conductor de la camioneta Toyota Hilux que supuestamente provocó el siniestro vial sobre calle Oro, a la altura de calle San Juan, en Chimbas.

image Marcelo Jaime, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que habría provocado el siniestro

El hecho que derivó en este trágico desenlace ocurrió alrededor de las 7.15 del 25 de diciembre, cuando Jaime circulaba por calle Oro en dirección oeste. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el imputado manejaba de forma antirreglamentaria, ocupando el centro de la calzada e invadiendo parcialmente el carril contrario, y al llegar a la intersección con calle San Juan realizó un giro hacia la derecha sin señalizar la maniobra.

IMÁGENES SENSIBLES



Impactante choque en Chimbas. Un motociclista terminó malherido tras chocar con una camioneta que se dio a la fuga.



pic.twitter.com/oFPE0GcSog — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 26, 2025

En ese momento, por el mismo sector circulaba Agüero a bordo de una motocicleta Keller 110 cc. El impacto se produjo sobre el costado derecho de la camioneta, lo que provocó que el motociclista saliera despedido, derrapara varios metros sobre el asfalto y terminara golpeando violentamente contra un sifón. Tras el choque, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga y dejó a la víctima gravemente herida sobre la calzada.

Horas después del siniestro, Jaime se presentó voluntariamente en la Comisaría 17ª junto con la camioneta involucrada. La causa quedó en manos del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, a cargo quien este lunes solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de ocho meses. En esa audiencia, el imputado fue imputado de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo y por la fuga, y recuperó la libertad bajo ciertas restricciones.

Con la confirmación del fallecimiento de Luis Fernando Agüero, la situación procesal de Marcelo Jaime podría agravarse en las próximas horas. La Fiscalía analiza reformular la imputación por un delito más grave y no se descarta que soliciten nuevamente su detención, dado que el siniestro vial tuvo finalmente un desenlace fatal.