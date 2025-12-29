lunes 29 de diciembre 2025

Accidente de tránsito

Un ciclista chocó contra una camioneta en plena ruta en Caucete y terminó inconsciente

Un siniestro sobre la Ruta 270 en el ingreso al Barrio Municipal de Caucete, terminó con un ciclista internado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ciclista fue a parar al hospital inconsciente luego de chocar con una camioneta en el ingreso al Barrio Municipal, en Caucete.

Ocurrió sobre la Ruta 270 cuando el ciclista, llamado Braian Andrés Castro, intentaba salir del barrio para incorporarse a la ruta, pero al llegar a esta chocó con una camioneta Nissan que iba de Sur a Norte.

Castro quedó tendido en el pavimento, inconsciente, hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital Guillermo Rawson para evaluar su estado de salud. Sin embargo, al momento de ser subido a la ambulancia, el ciclista recuperó la consciencia.

Fiscalía se hizo presente en el lugar para determinar cuáles fueron las circunstancias del siniestro vial.

