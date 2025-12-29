Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Finalmente, la Justicia local condenó al hombre de 71 años que fue sorprendido con una licencia de conducir falsa durante un control vehicular en San Juan . Según se conoció este lunes, le otorgaron la suspensión de juicio a prueba por un año y deberá realizar tareas comunitarias. Además, y por su edad, deberá permanecer en prisión domiciliaria durante el proceso.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado, alrededor de las 9:10, cuando Héctor Enrique Rubén Longo se presentó junto a una acompañante en el control vehicular de Encón, a bordo de un Fiat Cronos, manifestando que viajaba desde Mendoza con destino a Córdoba. Al ser requerido por personal policial del D-7, el conductor exhibió una licencia de conducir que presentaba irregularidades.

Ante las sospechas, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes con la Autoridad Nacional competente, desde donde se confirmó que Longo no figuraba en ningún registro oficial como habilitado para conducir, por lo que se determinó que el documento era apócrifo. Inmediatamente se procedió a su aprehensión.

Tras dar intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, el Ayudante Fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, notificando al imputado sobre su situación procesal y sus derechos. Para resguardar el procedimiento, también intervino personal de la Comisaría 32ª, mientras que el vehículo quedó a disposición del Juzgado de Paz.

Este lunes, el caso fue resuelto judicialmente. La causa fue caratulada como “C/ Longo Héctor Enrique Rubén s/ Uso de documento falso”, con intervención del fiscal Carlos Rodríguez. La Justicia resolvió otorgar una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, imponiendo como condiciones la realización de 40 horas de trabajos comunitarios en un lapso de seis meses y el pago de una reparación simbólica de $20.000, destinada a merenderos.

En razón de su edad, durante el proceso se le concedió al imputado el beneficio de prisión domiciliaria.