lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Encón

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

El hecho ocurrió durante un control vehicular en Encón y fue detectado por personal policial tras verificar el documento con la autoridad nacional. En razón de su edad, durante el proceso se le concedió al imputado el beneficio de prisión domiciliaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Lee además
detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 anos quedo bajo investigacion
Sorprendido

Detectaron licencia falsa en un control vehicular: un hombre de 71 años quedó bajo investigación
el hombre que murio en una cancha de chimbas era dirigente de colon junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado, alrededor de las 9:10, cuando Héctor Enrique Rubén Longo se presentó junto a una acompañante en el control vehicular de Encón, a bordo de un Fiat Cronos, manifestando que viajaba desde Mendoza con destino a Córdoba. Al ser requerido por personal policial del D-7, el conductor exhibió una licencia de conducir que presentaba irregularidades.

Ante las sospechas, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes con la Autoridad Nacional competente, desde donde se confirmó que Longo no figuraba en ningún registro oficial como habilitado para conducir, por lo que se determinó que el documento era apócrifo. Inmediatamente se procedió a su aprehensión.

Tras dar intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, el Ayudante Fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, notificando al imputado sobre su situación procesal y sus derechos. Para resguardar el procedimiento, también intervino personal de la Comisaría 32ª, mientras que el vehículo quedó a disposición del Juzgado de Paz.

Este lunes, el caso fue resuelto judicialmente. La causa fue caratulada como “C/ Longo Héctor Enrique Rubén s/ Uso de documento falso”, con intervención del fiscal Carlos Rodríguez. La Justicia resolvió otorgar una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, imponiendo como condiciones la realización de 40 horas de trabajos comunitarios en un lapso de seis meses y el pago de una reparación simbólica de $20.000, destinada a merenderos.

En razón de su edad, durante el proceso se le concedió al imputado el beneficio de prisión domiciliaria.

Temas
Seguí leyendo

Atrapan a un hombre que intentó robar un auto en Capital

Detuvieron a un hombre de Rawson por material de abuso y explotación sexual infantil

Héroes navideños: cinco jóvenes rescataron a un hombre atrapado en un violento incendio

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Misterio por un hombre que se tiró de un cuarto piso en un coqueto hotel del microcentro

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

Le extienden la preventiva a cuatro imputados que dejaron cuadripléjico al empresario de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Te Puede Interesar

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro
Frente al juez

Escarmentó por partida doble: castigan al estafador que esta vez no pudo ocultar su rostro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos video
Video

Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

Vuelta a San Juan. Foto Tiempo de San Juan
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene su recorrido: prólogo en Santa Lucía, primera etapa por todo el Gran San Juan y final en la Circunvalación

Imagen ilustrativa.
En el Encón

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Vista del Parque Industrial de Albardón, que tras una nueva ampliación alcanzará más de 1.300 hectáreas y se posicionará como el más grande del país por superficie.
Anuncio

Albardón aprobó otra ampliación de su parque industrial y se convierte en un gigante en el país