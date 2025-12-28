Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió la Alerta Meteorológica N° 71/25 por tormentas previstas para la noche de este domingo 28 de diciembre y la madrugada del lunes 29, con impacto directo en el sector Este de la provincia. El aviso alcanza a los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil .

Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

En cuanto a los registros previstos, se estiman acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, en zonas de Alta Cordillera las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de nieve y/o granizo.

Desde Protección Civil recordaron que ante cualquier emergencia se debe dar aviso inmediato a los números 103 o 911.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Las autoridades provinciales difundieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos tanto en viviendas como en la vía pública.

En los hogares, recomiendan revisar techos, desagües y canaletas; retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua, en especial productos tóxicos; desenchufar artefactos eléctricos; cerrar puertas y ventanas; no sacar la basura y mantener a las mascotas en lugares protegidos. También sugieren evitar salidas innecesarias y tener listo un kit familiar de emergencia con linterna, radio, botiquín, documentación, agua potable, alimentos no perecederos y ropa adecuada.

En la vía pública, piden no transitar por calles inundadas, buscar refugio seguro, no obstruir acequias ni bocas de tormenta y extremar medidas de higiene, como lavarse las manos y consumir solo agua hervida o embotellada. En caso de lesiones, se deben lavar con agua limpia y jabón y no consumir medicamentos que hayan estado en contacto con agua de inundación.

Qué hacer ante granizo y al conducir

Ante la posible caída de granizo, recomiendan permanecer a resguardo, mantener la calma y prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas. Tras la tormenta, es importante revisar techos, cañerías y ventanas y comunicarse con organismos oficiales si se detectan daños que puedan representar un riesgo.

Para quienes deban conducir, la recomendación es mantener la calma, reducir la velocidad sin frenar bruscamente y recordar que los vehículos cuentan con cristales laminados preparados para este tipo de fenómenos. Además, advierten que el granizo suele afectar zonas puntuales, por lo que continuar el recorrido con precaución puede ser la mejor alternativa.

Finalmente, desde Protección Civil solicitaron a la población mantenerse informada y seguir atentamente los comunicados oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.