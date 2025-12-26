El viernes arrancó con un temblor que se sintió en casi todo San Juan

Un temblor se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró durante la madrugada de este viernes 26 de diciembre y fue percibido en gran parte de la provincia de San Juan. El movimiento ocurrió a las 2:37 de la mañana, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo a los datos oficiales, el epicentro se localizó a 54 kilómetros al noroeste de Calingasta, a 88 kilómetros al norte de Barreal y a 89 kilómetros al sudoeste de Iglesia, con una profundidad de 123 kilómetros, lo que explica que haya sido sentido en una amplia zona.

La intensidad fue estimada entre II y III en la escala Mercalli Modificada, por lo que el sismo fue percibido levemente por algunas personas que se encontraban en reposo o dentro de edificios.

El temblor fue reportado en localidades como Calingasta, Rodeo, la ciudad de San Juan y alrededores, e incluso en la ciudad de Mendoza.

Desde el INPRES indicaron que no se registraron daños materiales ni personas heridas. Como es habitual, recordaron que San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país y recomendaron mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante estos eventos naturales.