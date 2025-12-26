El horno sigue a full: San Juan, la más calurosa del país con 36,2°

En el verano el calor sanjuanino no defrauda. En el parte compartido por el Servicio Meteorológico Nacional a las 13:00, el Gran San Juan se ubicaba como el rincón más caluroso del país por 36,2°.
viernes 26 de diciembre 2025
El Gran San Juan se ubica en la cima del ranking del Servicio Meteorológico Nacional, por delante de Santa Rosa de La Pampa y Villa Reynolds en San Luis.
Un peldaño por debajo apareció Santa Rosa de La Pampa con 36,1° y Villa Reynolds en San Luis con 35,7°.
Según el pronóstico del SMN, la temperatura para este viernes en San Juan podría crecer hasta los 37°.