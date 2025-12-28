Video: el orgullo de Desamparados que supo levantarse y reconstruirse

Hay lugares que no se explican solo con fechas ni con planos. Se sienten. En el límite entre Rivadavia y Capital, la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados es uno de ellos. Un sitio donde la fe, la memoria y la tierra se cruzan desde hace más de dos siglos, resistiendo incendios, terremotos y el paso del tiempo. Cada pared, cada campana, guarda una historia de caídas y de comienzos nuevos.

Todo empezó en 1748, cuando en el paraje de Puyuta se levantó una pequeña capilla en honor a Nuestra Señora de los Desamparados. Por entonces, San Juan dependía eclesiásticamente del Obispado de Santiago de Chile y el templo era apenas un refugio espiritual para una comunidad que crecía entre el polvo y el silencio del desierto. Con los años, la iglesia fue testigo de la vida cotidiana del pueblo, hasta que en 1894 un fuerte terremoto la sacudió y dejó heridas profundas, aunque no definitivas.

El golpe más duro llegó en 1917. Tras la celebración de Navidad, un incendio arrasó con el templo y redujo a cenizas décadas de historia. Pero Desamparados no se detuvo. La respuesta fue inmediata: vecinos organizados, una comisión improvisada y un templo provisorio que se levantó con la ayuda de internos de la Cárcel Pública. La fe, una vez más, se puso de pie antes que los escombros se enfriaran.

El nuevo edificio, de estilo neogótico, fue bendecido el 9 de febrero de 1919. Parecía el inicio de una etapa de calma, hasta que la tierra volvió a reclamar su lugar. El terremoto de 1944 destruyó la iglesia y obligó, otra vez, a empezar desde cero. El pueblo limpió, ordenó, rezó y reconstruyó. No era la primera vez y tampoco sería la última.

El templo actual comenzó a tomar forma en los años posteriores. En 1954 se construyó la cripta, conocida como la Capilla del Santo Recuerdo, y en 1962 la iglesia quedó finalmente habilitada. Décadas más tarde, en 2008, el reconocimiento llegó desde Roma: el papa Benedicto XVI la declaró Basílica Menor. Con el tiempo también se levantó el campanil del lado sur, donde descansan las antiguas campanas, esas que siguen marcando el pulso del barrio.

Hoy, la Basílica de Desamparados no es solo un edificio religioso. Es un símbolo de Rivadavia y de San Juan. Un orgullo que se cayó más de una vez y siempre volvió a levantarse. Un lugar donde la historia no se conserva intacta, sino reconstruida, como la memoria de un pueblo que aprendió a no rendirse.