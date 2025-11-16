lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Levantada por tres jóvenes en 1994 y sostenida por un monolito que emerge entre los cerros, la Virgen del Líbano se convirtió en un símbolo espiritual y turístico de la Quebrada de Zonda, donde su figura blanca acompaña desde lo alto el paso sereno de quienes recorren la Ruta 60. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
DSC00670
DSC00668
DSC00662

En la Quebrada de Zonda, una figura blanca se alza como un faro silencioso entre las piedras. Es la Virgen Nuestra Señora del Líbano, guardiana del paisaje y testigo del ir y venir de los viajeros que recorren la Ruta 60. Desde su altura, pareciera abrazar el viento que baja del Zonda y bendecir el movimiento eterno de ese corredor que conecta historias, veranos y familias enteras camino al camping de Rivadavia.

Lee además
video: el campanil como simbolo del resurgimiento de san juan
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el Campanil como símbolo del resurgimiento de San Juan
video: la rotonda mas famosa y con mas vida de rawson
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

La imagen se despliega majestuosa entre las laderas rojizas, recortada por un cielo que cambia con el sol. Su diseño nació de la mano del arquitecto Elías Richard Karam, pero su existencia se debe al impulso audaz de tres jóvenes que, en 1994, asumieron un desafío que parecía imposible. Mario Pérez, Rubén Sierra y Eduardo Esquivel transformaron una estatuilla de apenas diez centímetros en una obra de más de cinco metros. Dos meses les bastaron para darle cuerpo a la devoción, modelando cada pliegue, cada gesto, cada detalle con una dedicación que rozaba lo heroico.

DSC00668

Mientras los estudiantes daban forma a la Virgen, la Municipalidad de Rivadavia levantaba un monolito de doce metros que sería su base, una estructura que hoy emerge entre los cerros como un pedestal sólido y silencioso. Hubo jornadas que empezaban con el primer rayo de sol y terminaban cuando la última luz se apagaba detrás de la montaña. El apuro por llegar a la inauguración no les robó precisión. Cada centímetro parecía llevar una historia distinta, como si la imagen tomara vida a medida que avanzaban.

Cuando finalmente fue presentada, el monumento comenzó a recibir placas y reconocimientos. Asociaciones libanesas, vecinos y la propia Municipalidad fueron dejando su huella, agradecimientos de bronce que aún hoy brillan al sol y cuentan el amor de una comunidad extendida más allá de las fronteras.

DSC00662

Con los años, la Virgen del Líbano se integró al paisaje como si siempre hubiera estado allí, suspendida entre la devoción y el encanto natural de la Quebrada de Zonda. Hoy es uno de los grandes atractivos turísticos y religiosos de Rivadavia. Un punto de encuentro, una pausa obligada para contemplar el valle y sentir, aunque sea por un instante, que hay presencias que no necesitan palabras para acompañar. Porque en ese rincón donde la piedra y el viento conversan, la Virgen continúa velando en silencio, custodia eterna del camino y del corazón del Zonda.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - Virgen Sra Señora del Líbano

Temas
Seguí leyendo

Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Video: las históricas promos de la Escuela de Comercio, unidas para celebrar el 90° cumpleaños de un querido profesor

Tremendo vuelco en la Ruta del Sol: en video, así quedó un auto

El video de la tensa detención de un prófugo del Penal de Chimbas en la Villa Santa Anita

El video más sanjuanino de la historia: "El Yarco" se emocionó tras comer una semita del vendedor de los "neeeños"

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
metamorfosis en pleno centro sanjuanino: como avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales video
Recorrido exclusivo

Metamorfosis en pleno centro sanjuanino: cómo avanza la reforma del edificio 9 de julio para convertirlo en tribunales

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Caso Roberto Sánchez: un cadáver rodeado por el misterio y un asesinato que no fue
Historias del Crimen

Caso Roberto Sánchez: un cadáver rodeado por el misterio y un asesinato que no fue

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Tras el descenso, una tormenta desvió el vuelo que traía de regreso a San Juan al plantel de San Martín.
Noche interminable

Un desperfecto mecánico provocado por la tormenta desvió el vuelo de San Martín hacia Neuquén

Te Puede Interesar

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Por Walter Vilca
Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Con una Bombonera desbordada de felicidad, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre
Torneo Clausura

Con una Bombonera desbordada de felicidad, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje
Presidenciales

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje