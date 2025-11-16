Video: la fe libanesa en medio del paisaje montañoso de Rivadavia

En la Quebrada de Zonda , una figura blanca se alza como un faro silencioso entre las piedras. Es la Virgen Nuestra Señora del Líbano , guardiana del paisaje y testigo del ir y venir de los viajeros que recorren la Ruta 60. Desde su altura, pareciera abrazar el viento que baja del Zonda y bendecir el movimiento eterno de ese corredor que conecta historias, veranos y familias enteras camino al camping de Rivadavia .

La imagen se despliega majestuosa entre las laderas rojizas, recortada por un cielo que cambia con el sol. Su diseño nació de la mano del arquitecto Elías Richard Karam, pero su existencia se debe al impulso audaz de tres jóvenes que, en 1994, asumieron un desafío que parecía imposible. Mario Pérez, Rubén Sierra y Eduardo Esquivel transformaron una estatuilla de apenas diez centímetros en una obra de más de cinco metros. Dos meses les bastaron para darle cuerpo a la devoción, modelando cada pliegue, cada gesto, cada detalle con una dedicación que rozaba lo heroico.

DSC00668

Mientras los estudiantes daban forma a la Virgen, la Municipalidad de Rivadavia levantaba un monolito de doce metros que sería su base, una estructura que hoy emerge entre los cerros como un pedestal sólido y silencioso. Hubo jornadas que empezaban con el primer rayo de sol y terminaban cuando la última luz se apagaba detrás de la montaña. El apuro por llegar a la inauguración no les robó precisión. Cada centímetro parecía llevar una historia distinta, como si la imagen tomara vida a medida que avanzaban.

Cuando finalmente fue presentada, el monumento comenzó a recibir placas y reconocimientos. Asociaciones libanesas, vecinos y la propia Municipalidad fueron dejando su huella, agradecimientos de bronce que aún hoy brillan al sol y cuentan el amor de una comunidad extendida más allá de las fronteras.

DSC00662

Con los años, la Virgen del Líbano se integró al paisaje como si siempre hubiera estado allí, suspendida entre la devoción y el encanto natural de la Quebrada de Zonda. Hoy es uno de los grandes atractivos turísticos y religiosos de Rivadavia. Un punto de encuentro, una pausa obligada para contemplar el valle y sentir, aunque sea por un instante, que hay presencias que no necesitan palabras para acompañar. Porque en ese rincón donde la piedra y el viento conversan, la Virgen continúa velando en silencio, custodia eterna del camino y del corazón del Zonda.