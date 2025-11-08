sábado 8 de noviembre 2025

El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la cueva, la cruz y los grandes misterios en la Quebrada de Zonda

Entre los cerros de la Quebrada de Zonda, un sitio oculto despierta curiosidad y temor. Una cueva, una cruz de madera y los restos de un altar forman parte de un paisaje cargado de historias, donde el tiempo, el abandono y el misterio se entrelazan en silencio. Fotos y video: Leandro Porcel.

Por David Cortez Vega
La cueva está detrás del Camping de Rivadavia. Foto: Leandro Porcel.

La cueva está detrás del Camping de Rivadavia. Foto: Leandro Porcel.

En la Quebrada de Zonda, existe un rincón que muchos desconocen. Detrás de la imagen de la Virgen Nuestra Señora del Líbano y del camping municipal de Rivadavia, se oculta un sitio cargado de misterio, donde el silencio pesa y el aire parece guardar secretos antiguos. Allí, entre piedras y montañas, se levantan los restos de una gran cruz de madera y una cueva que despierta curiosidad, temor y fascinación a partes iguales, y el drone de Tiempo estuvo presente para registrarlo desde cerca.

A primera vista, el lugar parece un escenario detenido en el tiempo. Los neumáticos esparcidos, las pintadas sobre las rocas y la mugre que cubre los alrededores contrastan con el paisaje natural que lo rodea. Frente a la cueva, una especie de altar improvisado sugiere que, alguna vez, ese rincón fue elegido para rituales de los que poco se sabe. Algunos visitantes hablan de rezos, otros de prácticas esotéricas; hay quienes aseguran haber sentido una energía pesada, casi intimidante, que los hizo retroceder sin explicación.

Embed - Lugares abandonados: la cueva, la cruz y los grandes misterios en la Quebrada de Zonda

Con el paso de los años, el misterio creció al mismo ritmo que el abandono. Las leyendas se mezclaron con los rumores y la curiosidad con el respeto. Algunos vecinos cuentan que, al caer la tarde, el viento se arremolina de forma extraña en ese punto exacto de la quebrada. Otros dicen haber visto sombras moverse entre los cerros o haber escuchado susurros cuando todo parecía en calma. Creer o reventar, el sitio se volvió un símbolo de lo desconocido, un eco persistente de algo que nunca se terminó de comprender.

Actualmente, el predio se encuentra vallado. El frente del antiguo templo fue vandalizado con grafitis y los rastros del altar apenas se distinguen bajo la maleza. Sin embargo, la cruz de madera sigue allí, desafiando al tiempo, erguida sobre la tierra seca como una cicatriz que se niega a borrarse.

En medio de los paisajes más visitados de San Juan, la cueva de Zonda conserva su halo de enigma. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más luminosos, el misterio puede anidar en la sombra. Allí, entre el polvo y las piedras, sigue latiendo una historia que nadie logra descifrar del todo.

