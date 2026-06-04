jueves 4 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Un partido de futsal sanjuanino terminó con enfrentamientos, gritos y jugadores separando al público

El empate agónico de Villa Hipódromo, a 15 segundos del final, desató la tensión en el estadio Lliteras y derivó en incidentes entre hinchas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un partido de futsal sanjuanino terminó con enfrentamientos entre la hinchada.

Un partido de futsal sanjuanino terminó con enfrentamientos entre la hinchada.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó empañado por incidentes entre simpatizantes de ambos equipos. El encuentro de futsal entre Trinidad y Villa Hipódromo, disputado en el estadio Lliteras, finalizó con enfrentamientos, corridas y momentos de tensión tras el pitazo final.

Lee además
efecto tim payne: un equipo de la primera divison de argentina mostro interes por el neozelandes
Un furor

Efecto Tim Payne: un equipo de la Primera Divisón de Argentina mostró interés por el neozelandés
rumbo al mundial: el plan de scaloni para recuperar a los soldados de qatar
Cuenta regresiva

Rumbo al Mundial: el plan de Scaloni para recuperar a los soldados de Qatar

El partido que se jugó este miércoles por la noche había sido intenso y emocionante de principio a fin. Cuando parecía que Trinidad se quedaba con la victoria, Villa Hipódromo encontró el empate a tan solo 15 segundos del cierre. Exequiel Durán marcó el 4-4 definitivo y desató la euforia de su equipo y de sus hinchas.

Sin embargo, la igualdad también fue el detonante de una serie de incidentes que se registraron una vez concluido el encuentro, afuera de la cancha.

De acuerdo con testigos presentes en el lugar, simpatizantes de ambas parcialidades protagonizaron cruces, gritos y corridas dentro y en los alrededores del escenario deportivo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Lo que era un partidazo terminó de la peor manera. Villa Hipódromo empató 4-4 ante Trinidad a solo 15 segundos del final y, tras el pitazo, se registraron enfrentamientos, gritos y corridas entre hinchas en el estadio Lliteras. Los jugadores y dirigentes salieron a separar a los hinchas. Mirá el video del tenso momento Video: suej_sj #sanjuan #futsal #tiempodesanjuan #deportes"
View this post on Instagram

Mientras la situación se tornaba cada vez más tensa, jugadores de ambos planteles, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes intervinieron para separar a los involucrados y evitar que los incidentes pasaran a mayores. Gracias a su accionar, los ánimos comenzaron a calmarse después de varios minutos de incertidumbre.

Las imágenes del momento fueron compartidas por suej_sj, generando repudio entre los amantes del deporte. El lamentable episodio volvió a poner en debate la conducta de algunos sectores del público y la necesidad de preservar el espíritu deportivo en cada competencia.

Temas
Seguí leyendo

Atento Scaloni: Argelia le hizo partido a Países Bajos, le ganó y el hijo de Zidane fue la figura

Dibu Martínez será titular en el debut de la Selección Argentina en el Mundial

Tras volverse viral en la Argentina, Tim Payne rompió el silencio para hablar de Boca y River

La sanjuanina Sara Toia se consagró subcampeona mundial de patinaje artístico en Italia

El 'top ten' de las selecciones más valiosas: el sorpresivo lugar que ocupa Argentina

El Dibu Martínez, en la mira de un gigante de Europa

Ni Argentina ni Brasil: la selección que una supercomputadora ve campeona del Mundial

Beneficio para los locales: abrieron las inscripciones con descuento para sanjuaninos en el IRONMAN 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rumbo al mundial: el plan de scaloni para recuperar a los soldados de qatar
Cuenta regresiva

Rumbo al Mundial: el plan de Scaloni para recuperar a los soldados de Qatar

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.
Llamativo

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel
Tribunales

Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

Una mamá denunció que la maestra de Música maltrató a su hija en un colegio sanjuanino.
Alarma en San Juan

Una mamá denunció que una docente maltrató a su hija en un colegio sanjuanino

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei
Repercusiones

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei

Te Puede Interesar

Imagen archivo
Lo último

Confirman que el hombre hallado quemado en Ullum murió por intoxicación con monóxido de carbono

Por Redacción Tiempo de San Juan
Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura
Sesión clave

Intendentes peronistas desembarcaron en Diputados para pedir precisiones sobre la ley de infraestructura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio
A 4.780 metros de altura

Paso de Agua Negra con récord abierto: definen minuto a minuto que funcione hasta mediados de junio

Los alumnos que no puedan asistir a clases por las fallas en el boleto escolar gratuito, tendrán las faltas justificadas.
Importante

Qué pasa con las inasistencias a clases en San Juan, ante las fallas de la SUBE en el Boleto Escolar

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo
Adiós a un grande

Falleció José Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo