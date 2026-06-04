Un partido de futsal sanjuanino terminó con enfrentamientos, gritos y jugadores separando al público

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó empañado por incidentes entre simpatizantes de ambos equipos. El encuentro de futsal entre Trinidad y Villa Hipódromo, disputado en el estadio Lliteras, finalizó con enfrentamientos, corridas y momentos de tensión tras el pitazo final.

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El partido que se jugó este miércoles por la noche había sido intenso y emocionante de principio a fin. Cuando parecía que Trinidad se quedaba con la victoria, Villa Hipódromo encontró el empate a tan solo 15 segundos del cierre. Exequiel Durán marcó el 4-4 definitivo y desató la euforia de su equipo y de sus hinchas.

Sin embargo, la igualdad también fue el detonante de una serie de incidentes que se registraron una vez concluido el encuentro, afuera de la cancha.

De acuerdo con testigos presentes en el lugar, simpatizantes de ambas parcialidades protagonizaron cruces, gritos y corridas dentro y en los alrededores del escenario deportivo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Lo que era un partidazo terminó de la peor manera. Villa Hipódromo empató 4-4 ante Trinidad a solo 15 segundos del final y, tras el pitazo, se registraron enfrentamientos, gritos y corridas entre hinchas en el estadio Lliteras. Los jugadores y dirigentes salieron a separar a los hinchas. Mirá el video del tenso momento Video: suej_sj #sanjuan #futsal #tiempodesanjuan #deportes" View this post on Instagram

Mientras la situación se tornaba cada vez más tensa, jugadores de ambos planteles, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes intervinieron para separar a los involucrados y evitar que los incidentes pasaran a mayores. Gracias a su accionar, los ánimos comenzaron a calmarse después de varios minutos de incertidumbre.

Las imágenes del momento fueron compartidas por suej_sj, generando repudio entre los amantes del deporte. El lamentable episodio volvió a poner en debate la conducta de algunos sectores del público y la necesidad de preservar el espíritu deportivo en cada competencia.