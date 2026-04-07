martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El as

Mamá, costurera y el alma de La Gloria: la historia de Claudia, la carta más importante de Enfermera Medina

Vive en frente del club y desde que arrancó siente un vínculo especial con el club. Desde lavar camisetas hasta organizar rifas para pagar árbitros, su trabajo va mucho más allá de cualquier rol formal. En el reciente título en tierras puntanas, su huella fue tan importante como la de las jugadoras. El secreto detrás del rótulo de la copa.

Por Antonella Letizia
image
image
image

En los clubes de barrio, donde el esfuerzo suele ganarle a la infraestructura y la pasión reemplaza a los grandes presupuestos, siempre hay figuras que no salen en la foto principal pero que sostienen y se encargan de regar las raíces. En La Gloria, hay alguien muy especial que es vecina, mamá costurera y casi casi el ama de llaves del club que funciona en Enfermera Medina. Claudia Carabajal, el corazón y el alma de la institución gloriosa.

Lee además
¡coronadas de gloria! las sanjuaninas vencieron a san luis y se quedaron con el trono de cuyo
Eternas

¡Coronadas de Gloria! Las sanjuaninas vencieron a San Luis y se quedaron con el trono de Cuyo
poca gente conoce la historia: el detras del festejo de lionel messi a los hinchas del madrid
Rompió el silencio

"Poca gente conoce la historia": el detrás del festejo de Lionel Messi a los hinchas del Madrid

Tiene 54 años, vive enfrente del club y desde 2022 su vida gira en torno al futsal femenino. Llegó por sus hijas, que empezaron a jugar, y se quedó por algo más profundo: el sentido de pertenencia y ese magia que no se ve pero que la conecta y existe. Primero fue delegada, después asumió tareas de mantenimiento y hoy es una pieza clave en el funcionamiento diario del equipo.

"Para mí son todas mis hijas", le dijo a Tiempo de San Juan, haciendo valer ese sentimiento único por la institución gloriosa.

image

Su rol es ser la sombra de ese equipo competitivo y flamante campeón. Claudia es la mamá de todas y no se le escapan los detalles: lava las camisetas, cose lo que se rompe, prepara la indumentaria y se asegura de que todo esté en condiciones. Y cuando los números no cierran o falta dinero para llegar, es quien toma la iniciativa para las rifas, hacer empanadas, choripanes y atender la cantina para juntar lo necesario y cubrir los gastos.

image

En tiempos donde el foco suele quedarse en los resultados, historias como la de Claudia recuerdan que el verdadero motor de los clubes está en otro lado. En la gente que empuja sin buscar protagonismo: "Este club es todo para mí, quiero mucho a todas las chicas y siempre trato de estar para que no les falte nada", cerró.

Temas
Seguí leyendo

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

Escándalo en España: aseguran que "borraron" del equipo a un futbolista por salir con la hija de una leyenda del club

El sanjuanino Mariano Fernández brilló en las sierras y se llevó los 60K de Altas Cumbres

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores: cómo y dónde verlo

Cerca de la gloria: UPCN le volvió a ganar a Ciudad y puede definir el título en San Juan

Fuerte apoyo de los hinchas al crack de Colón de Santa Fe que presentó a su novio en TV

En el programa de Yayo le rindieron homenaje a la Selección de Hockey sobre Patines: "San Juan es la cuna de oro"

Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por la gloria y con entrada gratuita: la medida de upcn voley para que la final en casa sea una fiesta
Final

Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan video
EXCLUSIVO

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan
Traspaso

Híper Libertad formalizó el traspaso legal de sus capitales a La Anónima e incluye a la sucursal de San Juan

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

Te Puede Interesar

La sede de San Juan de IOSFA, sobre Avenida Córdoba, aun conserva el cartel con el nombre antiguo y el personal atiende solo de mañana. 
Desamparo legal y médico

IOSFA, la disuelta obra social de militares: un calvario para 7.000 afiliados en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Congreso

Orrego defendió la modificación de la Ley de Glaciares: "La minería y el ambiente van de la mano"

imagen ilustartiva.
Conmoción

Encontraron sin vida a un hombre que era buscado en un barranco en Jáchal

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan video
EXCLUSIVO

Dentro de la cabeza de Claudio Gil: confesiones del asesino serial más despiadado de San Juan

Mamá, costurera y el alma de La Gloria: la historia de Claudia, la carta más importante de Enfermera Medina
El as

Mamá, costurera y el alma de La Gloria: la historia de Claudia, la carta más importante de Enfermera Medina