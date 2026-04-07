Mamá, costurera y el alma de La Gloria: la historia de Claudia, la carta más importante de Enfermera Medina

En los clubes de barrio, donde el esfuerzo suele ganarle a la infraestructura y la pasión reemplaza a los grandes presupuestos, siempre hay figuras que no salen en la foto principal pero que sostienen y se encargan de regar las raíces. En La Gloria , hay alguien muy especial que es vecina, mamá costurera y casi casi el ama de llaves del club que funciona en Enfermera Medina. Claudia Carabajal, el corazón y el alma de la institución gloriosa.

Tiene 54 años, vive enfrente del club y desde 2022 su vida gira en torno al futsal femenino. Llegó por sus hijas, que empezaron a jugar, y se quedó por algo más profundo: el sentido de pertenencia y ese magia que no se ve pero que la conecta y existe. Primero fue delegada, después asumió tareas de mantenimiento y hoy es una pieza clave en el funcionamiento diario del equipo.

"Para mí son todas mis hijas", le dijo a Tiempo de San Juan, haciendo valer ese sentimiento único por la institución gloriosa.

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Su rol es ser la sombra de ese equipo competitivo y flamante campeón. Claudia es la mamá de todas y no se le escapan los detalles: lava las camisetas, cose lo que se rompe, prepara la indumentaria y se asegura de que todo esté en condiciones. Y cuando los números no cierran o falta dinero para llegar, es quien toma la iniciativa para las rifas, hacer empanadas, choripanes y atender la cantina para juntar lo necesario y cubrir los gastos.

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En tiempos donde el foco suele quedarse en los resultados, historias como la de Claudia recuerdan que el verdadero motor de los clubes está en otro lado. En la gente que empuja sin buscar protagonismo: "Este club es todo para mí, quiero mucho a todas las chicas y siempre trato de estar para que no les falte nada", cerró.