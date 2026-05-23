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Copa Libertadores

Preocupación en Boca: Merentiel sufrió una lesión y es duda para un partido clave de Libertadores

El delantero uruguayo arrastra una molestia muscular y podría perderse el duelo decisivo frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera.

Por Agencia NA
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En la previa de un compromiso determinante por la Copa Libertadores, Boca recibió una noticia que encendió las alarmas: Miguel Merentiel sufrió una lesión muscular y su participación frente a Universidad Católica de Chile todavía no está asegurada.

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El atacante uruguayo no formó parte de la práctica de este viernes por precaución, luego de presentar una molestia en el sóleo de una de sus piernas. Desde el cuerpo médico del club detectaron una pequeña ruptura muscular, por lo que comenzó un tratamiento intensivo para intentar llegar en condiciones al encuentro del próximo jueves.

Aunque el delantero de 30 años manifestó su intención de jugar pese al dolor, en Boca manejan el tema con cautela debido a la importancia del futbolista dentro del equipo. La idea es evaluar su evolución durante los próximos días y definir si puede, al menos, integrar el banco de suplentes en el duelo que se disputará en La Bombonera.

La posible ausencia de Merentiel representa un problema importante para el entrenador Claudio Úbeda, ya que el atacante atraviesa un buen presente futbolístico. En lo que va del semestre, el exdelantero de Palmeiras convirtió seis goles y aportó dos asistencias, transformándose en una de las piezas más influyentes del equipo.

Ante este escenario, todo indica que Exequiel Zeballos sería el elegido para ocupar su lugar en la ofensiva y conformar la dupla de ataque junto a Milton Giménez.

Boca se jugará gran parte de su futuro internacional frente al conjunto chileno, en un partido decisivo para sus aspiraciones de continuar en la Copa Libertadores.

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