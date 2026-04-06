¡Coronadas de Gloria! Las sanjuaninas vencieron a San Luis y se quedaron con el trono de Cuyo

San Juan tiene nuevas campeonas y el festejo es bien merecido. La Gloria escribió otra página dorada en su historia al consagrarse campeona del Regional tras superar en la final a Yunke de San Luis con un global de 6-4. Un equipo sólido, con identidad y carácter, que dominó el torneo de punta a punta y terminó levantando el trofeo más importante de la región. Ex jugadores sanjuaninos, parte de los mentores de este equipo glorioso.

La serie final tuvo de todo. En la ida, disputada en suelo sanjuanino, La Gloria pegó primero y fuerte: fue 2-0 con autoridad, marcando el ritmo desde el arranque. Ya en la vuelta, el partido fue un verdadero espectáculo en la cancha y en las tribunas. El 4-4 final reflejó la intensidad del duelo, pero también dejó en claro que el trabajo hecho en casa fue determinante para inclinar la balanza en el momento justo, reveló el DT Fabricio 'Titi' Paz, ya con la calma de haber conseguido el objetivo.

Las figuras no tardaron en aparecer en los momentos clave. Melany Lela y Evelin Gutiérrez se pusieron el equipo al hombro y marcaron un doblete cada una para sellar la historia y desatar la locura de las chicas sanjuaninas, que viajaron con la ilusión a cuestas.

Detrás de este logro hay conducción y experiencia. El equipo está comandado por Fabricio Paz y Lucas Godoy, dos nombres conocidos del fútbol sanjuanino que supieron trasladar su recorrido también a la disciplina del futsal. Hoy les toca estar al frente de uno de los equipos más ganadores y lo hicieron de la mejor manera.

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El camino al título no fue sencillo, pero sí contundente. La Gloria terminó primera en la tabla general, mostrando regularidad y jerarquía. En cuartos de final dejó en el camino al Palermo de Mónica Vela, en semifinales hizo lo propio ante el fuerte Minero, y en la gran final terminó de consagrar su superioridad frente al conjunto puntano.