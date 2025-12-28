lunes 29 de diciembre 2025

Avanza la investigación

Chiqui Tapia y una millonaria operatoria bajo la lupa: investigan desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.

Registros bancarios y documentos judiciales revelan que una empresa autorizada por la AFA concentró más de US$260 millones. Al menos US$42 millones habrían sido girados a sociedades sin empleados ni actividad declarada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chiqui Tapia seguirá siendo el representante de Conmebol ante la FIFA.

Chiqui Tapia seguirá siendo el representante de Conmebol ante la FIFA.

Una investigación periodística de La Nación reveló presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de una empresa radicada en Estados Unidos, que concentró ingresos millonarios provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos de la Selección.

Según documentación bancaria confidencial y registros judiciales analizados, la firma —habilitada por la AFA para administrar la recaudación internacional— movió más de 260 millones de dólares en cuatro bancos estadounidenses durante los últimos cuatro años. Sin embargo, una porción significativa de ese dinero no habría sido destinada a las actividades oficiales de la entidad: al menos 42 millones de dólares terminaron en sociedades sin empleados ni actividad declarada, constituidas en el estado de Florida.

Esas compañías, identificadas como posibles “vehículos” financieros, figuran a nombre de personas argentinas con perfiles económicos incompatibles con los montos recibidos: empleados en relación de dependencia, beneficiarios de planes de vivienda social, personas con deudas millonarias e incluso un caso de quiebra con presunción de fraude.

La operatoria también incluyó transferencias por casi 110 millones de dólares a un agente financiero con sede en Uruguay, que utilizó estructuras en las Islas Vírgenes Británicas para canalizar los fondos, en un contexto marcado por el cepo cambiario en la Argentina. Parte del dinero habría sido usado, además, para cubrir gastos de alto nivel en distintos países, como vuelos privados, alquiler de yates, vehículos de lujo y consumos VIP.

El eje de la maniobra bajo análisis es TourProdEnter LLC, una empresa creada en Florida en 2021 que fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. Desde allí se centralizó el cobro de ingresos internacionales, el pago de obligaciones fuera del país y la posterior remisión de excedentes, descontando comisiones.

image

Aunque el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no figura nominalmente en los registros bancarios, varios movimientos coinciden temporalmente con actividades oficiales del organismo y de la Selección, y aparecen vinculaciones con personas del entorno dirigencial. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuestas oficiales del titular de la AFA ante las consultas realizadas.

La investigación abre interrogantes sobre el destino final de los fondos y el grado de control interno en la administración del dinero que genera el fútbol argentino en el exterior.

