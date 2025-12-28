Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

Un hermano del ministro de la Corte de Justicia de San Juan , Guillermo De Sanctis , falleció este sábado a los 77 años, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

Rivadavia Video: heroica reacción de una policía para salvarle la vida a una bebé en Marquesado

El terror de la Justicia El infinito prontuario del "Carnero", el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado

El fallecido era Humberto Rolando De Sanctis, quien tenía el título universitario de Ingeniería Civil. De acuerdo a la información oficial, el deceso se produjo por causas naturales y fue constatado en Rivadavia , donde aparentemente residía el hombre.

Desde el ámbito judicial hubo un marcado hermetismo en torno al fallecimiento del familiar del cortista, sin que se brindaran mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho ni sobre eventuales intervenciones de personal policial o sanitario. Finalmente, la noticia fue confirmada este domingo durante el mediodía.

Los detalles se conocieron una vez que este medio publicó la noticia del deceso. Los restos del ingeniero fueron inhumados durante la tarde de este domingo en un reconocido cementerio de Chimbas. El velorio tuvo lugar en la Cochería San José.

En el ámbito político y judicial lamentaron el fallecimiento del hermano del cortista. Autoridades de la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y hasta el vicegobernador Fabián Martín dieron el pésame a través de avisos fúnebres.