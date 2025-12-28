domingo 28 de diciembre 2025

Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

El fallecimiento fue constatado este sábado en Rivadavia. Fuentes judiciales indicaron que el hombre murió por causas naturales. Tras la publicación de este diario, se conocieron más detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.

Un hermano del ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis, falleció este sábado a los 77 años, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

El fallecido era Humberto Rolando De Sanctis, quien tenía el título universitario de Ingeniería Civil. De acuerdo a la información oficial, el deceso se produjo por causas naturales y fue constatado en Rivadavia, donde aparentemente residía el hombre.

Desde el ámbito judicial hubo un marcado hermetismo en torno al fallecimiento del familiar del cortista, sin que se brindaran mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho ni sobre eventuales intervenciones de personal policial o sanitario. Finalmente, la noticia fue confirmada este domingo durante el mediodía.

Los detalles se conocieron una vez que este medio publicó la noticia del deceso. Los restos del ingeniero fueron inhumados durante la tarde de este domingo en un reconocido cementerio de Chimbas. El velorio tuvo lugar en la Cochería San José.

En el ámbito político y judicial lamentaron el fallecimiento del hermano del cortista. Autoridades de la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y hasta el vicegobernador Fabián Martín dieron el pésame a través de avisos fúnebres.

