domingo 28 de diciembre 2025

Rivadavia

Video: heroica reacción de una policía para salvarle la vida a una bebé en Marquesado

Una rápida intervención en la Comisaría 38° evitó una tragedia durante la madrugada, cuando una cabo primero logró reanimar a una bebé de tres meses que había llegado con serias dificultades respiratorias. La menor fue trasladada luego a un centro de salud, donde se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

image

Una rápida intervención policial evitó una tragedia durante la madrugada de este domingo en Marquesado -Rivadavia-. La trabajadora de la fuerza de seguridad reanimó a una bebé de apenas tres meses en la Comisaría 38° tras presentar serias dificultades respiratorias. La heroica tarea fue expuesta a través de un video.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de la 1:45, cuando una joven madre de 24 años llegó de manera desesperada a la dependencia policial con su hija en brazos, solicitando auxilio inmediato debido a que la pequeña no podía respirar con normalidad.

Ante la urgencia de la situación, la Cabo Primero Jesica López, quien se encontraba cumpliendo funciones como jefa de guardia, actuó de forma inmediata y le practicó maniobras de desobstrucción de la vía aérea, logrando reanimar a la bebé en el lugar.

Tras estabilizarla, se dio aviso al servicio de emergencias médicas, que procedió al traslado de la menor a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. De acuerdo al parte oficial, la bebé ingresó en buen estado de salud, quedando bajo observación preventiva.

