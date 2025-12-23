martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

Video: un sanjuanino con una enfermedad crónica emocionó a todos con su discurso y hasta se animó a bailar

Un paciente con insuficiencia renal crónica compartió en TikTok un momento vivido en la Clínica de la Ciudad, donde agradeció al personal de salud durante una despedida de fin de año. El video se viralizó y recibió cientos de mensajes de apoyo y reconocimiento en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video tiktok enfermero clinica san juan

Un video publicado en TikTok por Carlos Sarmiento, un sanjuanino que padece insuficiencia renal crónica, se viralizó en las últimas horas y conmovió a cientos de usuarios en redes sociales. La grabación fue registrada en la Clínica de la Ciudad, donde el hombre se encontraba internado y participó de un encuentro de despedida de fin de año junto al personal de salud.

Lee además
todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrio el robo de una camioneta y dolares en la serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en san juan video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

“Despidiendo el año en la Clínica de la Ciudad”, escribió Carlos al compartir el video, que muestra el momento en el que tomó la palabra durante un banquete organizado en el centro de salud. Frente a enfermeros, trabajadores de la clínica y otros presentes, agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de los años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2003579651608941007&partner=&hide_thread=false

“Yo le agradezco a todas las enfermeras, todas las camas, a todas las enfermeras, que me han servido siempre bien y me ayudan. Le agradezco a todos que me siento bien aquí. Fíjense ustedes, tantos años que llevo acá y estoy bien. Gracias a Dios, estoy bien”, expresó, visiblemente emocionado.

Pero la escena no terminó allí. Luego de sus palabras, Carlos sorprendió a todos al levantarse y animarse a bailar junto a una enfermera, desatando aplausos, sonrisas y un clima de celebración en el lugar.

Los videos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y cosecharon cientos de “me gusta” y comentarios. Muchos usuarios destacaron la humildad, el optimismo y la fortaleza del sanjuanino, así como el vínculo humano que se generó con el personal de la clínica en un contexto marcado por la enfermedad, pero también por la gratitud y la esperanza.

Temas
Seguí leyendo

"Solo en Jáchal te olvidás la bici...": el video que llena de orgullo al departamento del Norte sanjuanino

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas

Video: recrearon el saludo de Juego de Gemelas en un baile de egresados en San Juan y se hicieron virales

Video: buscan adoptar a varios gatitos que fueron abandonados en Chimbas

"Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

Ian, la gran figura en el aniversario de la Policía de San Juan: así se lució en el Himno y se ganó el cariño de los presentes

Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos.  
Particular espectáculo

Una estación espacial pasará justo por encima de la Capital sanjuanina y se podrá ver cómo cruza el cielo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Imagen ilustrativa
Asalto a mano armada

A punta de revólver, asaltaron la empleada de un kiosco de Rawson y se llevaron hasta cigarrillos

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena
Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

Te Puede Interesar

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike
Sarmiento

Murió un adolescente de Los Berros que se cayó se su bici cuando volvía de hacer mountain bike

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada
Sorpresa

Crimen en Las Chacritas: le bajaron la calificación a la científica del CONICET condenada

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo
En las redes

Las dos palabras que utilizó Milei para hablar sobre la aprobación del RIGI a Gualcamayo

Acusan al abogado fit por amenazas y violar una perimetral
UFI CAVIG

Acusan al "abogado fit" por amenazas y violar una perimetral

Marcelo Orrego 
En redes

Orrego celebró que otro proyecto minero sanjuanino haya obtenido el RIGI