Video: un sanjuanino con una enfermedad crónica emocionó a todos con su discurso y hasta se animó a bailar

Un video publicado en TikTok por Carlos Sarmiento , un sanjuanino que padece insuficiencia renal crónica, se viralizó en las últimas horas y conmovió a cientos de usuarios en redes sociales. La grabación fue registrada en la Clínica de la Ciudad, donde el hombre se encontraba internado y participó de un encuentro de despedida de fin de año junto al personal de salud.

Rinconcitos Sanjuaninos Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

Impactante "Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

“Despidiendo el año en la Clínica de la Ciudad”, escribió Carlos al compartir el video, que muestra el momento en el que tomó la palabra durante un banquete organizado en el centro de salud. Frente a enfermeros, trabajadores de la clínica y otros presentes, agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de los años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2003579651608941007&partner=&hide_thread=false Sanjuanino con una enfermedad crónica emocionó a todos con su discurso y hasta se animó a bailar



Video gentileza: TikTok carlossarmiento792 pic.twitter.com/oK2eoNyl2H — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 23, 2025

“Yo le agradezco a todas las enfermeras, todas las camas, a todas las enfermeras, que me han servido siempre bien y me ayudan. Le agradezco a todos que me siento bien aquí. Fíjense ustedes, tantos años que llevo acá y estoy bien. Gracias a Dios, estoy bien”, expresó, visiblemente emocionado.

Pero la escena no terminó allí. Luego de sus palabras, Carlos sorprendió a todos al levantarse y animarse a bailar junto a una enfermera, desatando aplausos, sonrisas y un clima de celebración en el lugar.

Los videos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y cosecharon cientos de “me gusta” y comentarios. Muchos usuarios destacaron la humildad, el optimismo y la fortaleza del sanjuanino, así como el vínculo humano que se generó con el personal de la clínica en un contexto marcado por la enfermedad, pero también por la gratitud y la esperanza.