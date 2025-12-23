martes 23 de diciembre 2025

Comercio

En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan

El microcentro capitalino mostró una postal de alto movimiento este martes, con cientos de sanjuaninos realizando compras de último momento para Nochebuena. Desde la Cámara de Comercio destacaron un fuerte repunte en las ventas durante los últimos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-23 at 8.34.53 PM

En la antesala de la Navidad, el centro de San Juan vivió un verdadero boom de compras. Durante la tarde de este martes, una gran cantidad de personas se congregó en el microcentro de la Capital para ultimar los regalos y preparativos de Nochebuena, dejando como postal calles colmadas, locales llenos y vecinos cargados de bolsas.

El intenso movimiento se hizo sentir especialmente en las principales arterias comerciales, galerías y negocios del casco céntrico, donde predominó la búsqueda de obsequios de último momento.

image

Según indicaron desde la Cámara de Comercio de San Juan, las compras registraron un aumento notable entre el lunes y este martes, impulsadas por la cercanía de la celebración. En ese sentido, recordaron que días atrás emitieron un comunicado en el que señalaron que, durante la tercera semana de diciembre, las ventas mostraron un crecimiento significativo, acompañado por una fuerte presencia de público en calles, galerías y locales comerciales del centro.

