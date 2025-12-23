En la previa de la Navidad, boom de compras en el centro de San Juan

En la antesala de la Navidad, el centro de San Juan vivió un verdadero boom de compras. Durante la tarde de este martes, una gran cantidad de personas se congregó en el microcentro de la Capital para ultimar los regalos y preparativos de Nochebuena, dejando como postal calles colmadas, locales llenos y vecinos cargados de bolsas.

El intenso movimiento se hizo sentir especialmente en las principales arterias comerciales, galerías y negocios del casco céntrico, donde predominó la búsqueda de obsequios de último momento.

image Según indicaron desde la Cámara de Comercio de San Juan, las compras registraron un aumento notable entre el lunes y este martes, impulsadas por la cercanía de la celebración. En ese sentido, recordaron que días atrás emitieron un comunicado en el que señalaron que, durante la tercera semana de diciembre, las ventas mostraron un crecimiento significativo, acompañado por una fuerte presencia de público en calles, galerías y locales comerciales del centro.

