martes 23 de diciembre 2025

Polémica

Contrapunto en San Juan por una aplicación para abogados

La plataforma se llama miabogado.com y responde consultas usando la inteligencia artificial. Desde el Foro de Abogados salieron a cruzar a su creador, Ernesto Clavijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foro de Abogados de San Juan.

Foro de Abogados de San Juan.

La irrupción de una nueva plataforma digital que utiliza inteligencia artificial para orientar consultas legales generó un fuerte debate en el ámbito jurídico sanjuanino. Se trata de MiAbogado.com, una aplicación que promete conectar a ciudadanos con abogados matriculados, y que en los últimos días quedó en el centro de un contrapunto público entre el Foro de Abogados de San Juan y su creador, Ernesto Clavijo.

El Foro difundió un comunicado oficial en el que aclaró que no posee ningún tipo de vínculo institucional, oficial ni comercial con la plataforma. Además, advirtió que no avala ni garantiza los servicios que allí se ofrecen y que actualmente el Directorio y el Tribunal de Disciplina se encuentran analizando en profundidad la viabilidad, seguridad y adecuación del sistema a la Ley de Honorarios y a las normas de ética profesional.

En ese marco, la entidad recomendó a los abogados actuar con extrema prudencia y abstenerse, por el momento, de entablar vínculos comerciales con la aplicación hasta que exista un dictamen definitivo de sus autoridades. El comunicado, difundido en placas, encendió la discusión dentro del foro jurídico provincial.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 21.09.23

La respuesta de Clavijo

Frente a este escenario, Ernesto Clavijo publicó una carta abierta dirigida a las abogadas y abogados, en la que buscó despejar dudas y responder a las críticas. Allí sostuvo que MiAbogado.com no ejerce la abogacía, no asesora jurídicamente, no firma escritos, no litiga ni emite dictámenes legales.

Según explicó, la inteligencia artificial que utiliza la plataforma cumple un rol de asistencia informativa y organizativa, ayudando a ordenar el problema del usuario, explicarlo en términos simples y derivarlo a un abogado matriculado, siempre respetando que la decisión jurídica, la estrategia y el consejo profesional son potestad exclusiva del profesional.

Clavijo también negó de manera categórica que exista corretaje, intermediación prohibida o venta de clientes. Aseguró que todos los abogados se registran en igualdad de condiciones, que el cliente elige libremente y que el vínculo abogado–cliente es directo, personal y confidencial, sin interferencia de la plataforma.

Respecto al pago del servicio, aclaró que los abogados no pagan por clientes, sino por el uso de una herramienta tecnológica, comparable a un software jurídico, un sistema de gestión o publicidad digital, y remarcó que eso no constituye corretaje.

En cuanto a la confidencialidad, afirmó que el secreto profesional se mantiene intacto, ya que la plataforma no accede al contenido de las comunicaciones, estrategias ni honorarios.

En su mensaje final, Clavijo planteó que la abogacía ya atravesó múltiples transformaciones tecnológicas y que la inteligencia artificial como herramienta auxiliar es parte de una evolución inevitable. Sostuvo que MiAbogado.com busca democratizar el acceso al trabajo profesional, especialmente para abogados jóvenes, profesionales del interior y estudios pequeños o medianos.

Mientras el Foro de Abogados continúa analizando el caso, el debate sobre el uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica ya quedó instalado en San Juan, abriendo una discusión más amplia sobre los límites, oportunidades y desafíos de la tecnología en el ejercicio profesional.

