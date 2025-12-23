Una consultora ubica a Milei como el presidente mejor valorado de América del Sur

El presidente Javier Milei termina el año de gobierno y arranca la segunda etapa de la gestión con datos positivos en su imagen . El mandatario de la región más valorado por sus ciudadanos es el líder de La Libertad Avanza.

Cumbre Con nuevos gestos de frialdad entre Milei y Lula, los presidentes del Mercosur debaten cómo seguir

De los tres principales, Milei encabeza el ranking con un 48,3% d e imagen positiva con un aumento de más de un punto por encima del mes anterior, según CB Consultora de Opinión Pública .

Sin embargo, la imagen negativa se mantiene alta en 49,5%. El gobierno de Milei vive un escenario de polarización política ya que no hay ningún sector que supere el 50%. La encuesta fue realizada entre el 9 y 13 de diciembre sobre 1503 casos.

En noviembre, Milei ocupaba el tercer lugar y en un solo mes escaló al podio de América del Sur. El mes pasado sumaba 47,2 por ciento de imagen positiva. Está suba sucedió después del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales.

El presidente argentino fue uno de los que más ganó terreno en los últimos meses entre los sudamericanos.

El segundo lugar lo ocupa Rodrigo Paz, de Bolivia, con un 47,6%; y cierra el podio Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 47,1% de aprobación.

Hola! Compartimos nuestro reciente *RANKING PRESIDENTES DE SUDAMÉRICA - DICIEMBRE 2025*



INFORME COMPLETO https://t.co/5mXNLMC4Xz



RESUMEN EJECUTIVO

- Los tres presidentes mejor valorados en el mes de diciembre de 2025 por sus ciudadanos son Javier Milei, de Argentina, quien… pic.twitter.com/j7AE6AH9lA — CB Consultora Opinión Pública (@CBconsultoraok) December 22, 2025

En el otro extremo, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son: Nicolás Maduro, de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con un 24,3% de imagen positiva; seguido por Gustavo Petro, de Colombia, con 34,9%; y José Jerí, de Perú, con una aprobación del 37,2%.

Respecto a la medición anterior, el Jefe de Estado que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, con un aumento de +4,7 puntos porcentuales. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Rodrigo Paz, de Bolivia, quien presentó una disminución de -4,1 puntos en su nivel de aprobación.

El ranking de presidentes confirma un bajo nivel general de aprobación en Sudamérica, donde ningún mandatario logra mayorías contundentes. Sin embargo, Javier Milei fue el dirigente mejor posicionado en 2025.