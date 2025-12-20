sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cumbre

Con nuevos gestos de frialdad entre Milei y Lula, los presidentes del Mercosur debaten cómo seguir

El presidente argentino llegó a Foz de Iguazú para la reunión, sin la firma del acuerdo con la Unión Europea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Custodiados por militares vestidos de fajina y armados hasta los dientes, y con la selva como magnífico y verde entorno, los presidentes del Mercosur llegaron al hotel Belmont de esta ciudad fronteriza para cumplir con el compromiso de la cumbre semestral. Pero la caída de la firma del acuerdo con la Unión Europea, que debía efectuarse hoy, dejó sin titulares ni fotos trascendentes al presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió concretar la firma el próximo 12 de enero, en Asunción del Paraguay.

Lee además
fuerte discurso de milei en la cumbre del mercosur: pidio flexibilizacion comercial y reclamo una condena al regimen maduro
En Brasil

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro
Se busca fortalecer la prevención del cáncer de mama en San Juan.
Prevención oncológica

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Sin almuerzo de camaradería previsto ni reuniones bilaterales en la agenda de Javier Milei, los presidentes de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia comenzaron a deliberar a las 9.40, luego de la foto oficial, con la espectacularidad de las Cataratas del Iguazú como singular fondo.

Una foto que dejó postales ya vistas. Lula da Silva, que llegó primero a la tarima, se preocupó por comentarle a sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, las particularidades de la región, sin contacto con Milei, quien se quedó a un costado, entre Peña y el presidente de Panamá, José Mulino. Un rato antes, el mandatario brasileño y el argentino se dieron la mano, sin sonrisas y con distancia física evidente.

Arrancaron así algo más de dos horas de debate en las que se incluyó la crisis en Venezuela, con Nicolás Maduro convertido en el centro de la ofensiva del gobierno de Donald Trump.

Luego de una introducción a cargo del canciller Mauro Vieira, el presidente Lula abrió el fuego. Recordó que, cuatro décadas atrás, se produjo la declaración de Iguazú, considerado el primer antecedente del Mercosur. “Esto es destacable, en un mundo donde es más fácil construir muros que puentes”, dijo el brasileño mirando hacia el sector en el que estaban sentados Milei y el canciller Quirno. De inmediato, criticó la “intervención de una potencia extraregional”, sin mencionar a Trump, pero advirtió: “Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria”.

image

En la previa de la cumbre, los cancilleres de la Argentina, Pablo Quirno, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, dejaron en claro su respaldo a la ofensiva de Trump. “Maduro es un dictador y se tiene que ir”, reiteró Quirno y agregó que “esta es una postura compartida por la mayoría del Mercosur y estados asociados. Hemos sufrido en carne propia con el secuestro del gendarme Nahuel Gallo, pero quien sufre es el pueblo venezolano”.

Ramírez Lezcano destacaba el “tremendo impacto en la seguridad regional” que ocasiona el régimen de Maduro, y la migración de “más de ocho millones de venezolanos”, antes de demandar “la liberación de los presos políticos” y valorar a la opositora María Corina Machado, “a quien hemos acompañado en Oslo, y que tiene sus credenciales”.

Imposible obviar el fracaso en la firma del acuerdo con la UE. Sin esconder su decepción, Lula fue duro al firmar: “Pidieron más tiempo para discutir, pero sin coraje político no será posible terminar esta negociación, que ya lleva 26 años”. Destacó la disposición de Von der Leyen “que quería estar aquí con nosotros”, pero lamentó “un problema que surgió en la última semana” con las protestas de los agricultores. Un problema que ni siquiera su charla con la presidenta italiana Giorgia Meloni, quien se opuso a firmar hoy, pudo subsanar. “Este es un acuerdo que Europa necesita más que nosotros”, dijo Peña, y siguió la línea de sus colegas, afirmando que se buscarán otros mercados para el Mercosur, en Asia y Medio Oriente, entre otros.

Además del canciller Quirno, formaron parte de la delegación oficial el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne; el secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun; la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca; y el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi.

Fuente: La Nación

Seguí leyendo

Del pogo a la academia: la UBA distingue la "densidad poética" de las letras del Indio Solari

Milei tomará nueva deuda del Banco Mudial para financiar la tarifa de gas

Falleció el secretario General nacional de Luz y Fuerza

Milei quiere volver a tratar el Presupuesto en diputados el 29 o 30 de diciembre

Fantino "descansó" a su ex compañero, Tronco, por votar en Diputados junto al kirchnerismo

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se busca fortalecer la prevención del cáncer de mama en San Juan.
Prevención oncológica

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Violento choque en el Conector Sur: una joyita terminó destrozada
Siniestro vial

Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Te Puede Interesar

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

Por Florencia García
Caso Raúl Tellechea: difundieron las razones por las que el tribunal decidió absolver a los acusados por la desaparición forzada del ingeniero
Tras más de dos décadas de investigación

Caso Raúl Tellechea: difundieron las razones por las que el tribunal decidió absolver a los acusados por la desaparición forzada del ingeniero

La historia de Nacif Farías, el hombre que trabajó en la cosecha, fue remisero en un Falcon y hoy camina al lado de Chiqui Tapia
De abajo

La historia de Nacif Farías, el hombre que trabajó en la cosecha, fue remisero en un Falcon y hoy camina al lado de Chiqui Tapia

Se busca fortalecer la prevención del cáncer de mama en San Juan.
Prevención oncológica

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Lugares abandonados: la esquina de Rivadavia que recuerda las noches bolicheras video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la esquina de Rivadavia que recuerda las noches bolicheras