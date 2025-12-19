viernes 19 de diciembre 2025

Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

La comisión, que impulsa Guillermo Baigorrí, estará integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte.&nbsp;

Si bien se guarda bajo 7 llaves el detalle y quiénes la integrarán, en San Juan ya está definido que redactarán una guía para actuar ante el delito. La iniciativa viene del nuevo jefe de fiscales en San Juan, Guillermo Baigorrí, quien presidirá la presentación este lunes de la llamada "Comisión Redactora de la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan". Se trata de una hoja de ruta que, entre otros objetivos, busca evitar "la discrecionalidad" en el accionar de todos los eslabones contra el delito en la provincia.

Según se conoció de antemano, la comisión estará integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial. Lo que se guarda con recelo son los nombres de los que participarán.

La meta es "promover una construcción técnica, ordenada y participativa de la política criminal provincial". Argumentan que "en atención a los mandatos constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal y a la necesidad de que la persecución penal pública se desarrolle a través de una política criminal clara, estudiada, uniforme y preestablecida, se dispone la conformación de la Comisión Redactora"

Según informaron oficialmente, la resolución establece que los lineamientos de política criminal deben orientarse por criterios de razonabilidad, planificación, eficacia y eficiencia, garantizando los principios de legalidad, objetividad, igualdad ante la ley y unidad de actuación, y evitando márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal.

Se remarca la importancia de que dichos criterios sean generales, escritos y conocidos, como condición esencial para asegurar la seguridad jurídica, la transparencia republicana y la previsibilidad en la administración de justicia.

En este marco, se hará el acto de Presentación de la Comisión Redactora este lunes 22 de diciembre, a las 9.30, en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ubicado en Avenida Libertador. Recién luego del acto, los funcionarios podrán responder consultas de los periodistas y se descifrarán más detalles de esta movida.

Cambios

Desde que asumió su cargo, Baigorrí viene haciendo cambios que marcan un cambio de rumbo respecto a la gestión anterior de Eduardo Jimmy Quattropani, quien falleció este año estando en el cargo que ocupó por tres décadas. Por ejemplo, el nuevo líder de fiscales eliminó de una directiva polémica que afectaba a los peritos del Complejo Científico Forense y de Criminalística, lo que permitió finalizar un conflicto sostenido con la Corte de Justicia. Este movimiento se vio como un gesto de acercamiento hacia el tribunal máximo, enviando la señal de que la Fiscalía General no pretende disputar el control de este complejo forense.

También Baigorri decidió disolver la Unidad de Soluciones Alternativas tras constatar resultados negativos en su desempeño, decidiendo además redistribuir al personal en áreas con mayor demanda para aliviar la sobrecarga de trabajo de otros fiscales.

Hace poco, en el ámbito comunicacional, aunque planea crear una oficina de comunicación institucional con mayores filtros, optó por reactivar el canal de difusión directa con la prensa que utilizaba su antecesor, priorizando la transparencia y la relación con los medios de comunicación mientras se establece la nueva estructura.

En tribunales, estas decisiones son interpretadas como una muestra de versatilidad y autoridad, orientadas a dejar atrás viejas disputas y optimizar el funcionamiento interno del Ministerio Público.

