viernes 19 de diciembre 2025

Comunicado

La UNSJ decidió suspender las finales de la Liga Universitaria, tras la agresión al árbitro

La medida fue anunciada tras los graves hechos de violencia registrados en un partido disputado en El Palomar, donde el árbitro Pedro Coria fue atacado por varios jugadores. La Universidad repudió lo ocurrido, inició el proceso de sanciones y reafirmó que el deporte universitario debe ser un espacio de formación y convivencia, sin lugar para la violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
hablo el arbitro brutalmente agredido en la liga universitaria: me pegaron por adicionar tiempo, no se que se les paso por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"
Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

La decisión se tomó tras la brutal agresión sufrida por el árbitro sanjuanino Pedro Coria durante el encuentro entre Antorcha y El Almendro, correspondiente a una de las instancias decisivas del certamen. El hecho ocurrió una vez finalizado el partido y quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

De esta forma, quedan suspendidos los encuentros entre San Birrence vs Otro Equipo -por la Categoría A- y Nottingham Miedo vs Mavericks -Categoría B-, que iban a disputarse en el Estadio del Bicentenario de Pocito. De esta forma, quedan suspendidos los encuentros entre San Birrence vs Otro Equipo -por la Categoría A- y Nottingham Miedo vs Mavericks -Categoría B-, que iban a disputarse en el Estadio del Bicentenario de Pocito.

A través de un comunicado difundido este mediodía, la UNSJ -por medio de la Secretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes y Recreación- expresó su “más enérgico repudio a los hechos de violencia, física y verbal”, y confirmó la suspensión de las finales programadas para el 20 de diciembre. Además, la institución informó que se iniciará el proceso de identificación de las personas responsables, con el objetivo de aplicar las sanciones previstas en la reglamentación vigente.

En el mismo documento, la Universidad manifestó su solidaridad con el árbitro agredido y con la cooperativa que lo representa, y puso a disposición el acompañamiento institucional necesario.

Qué dijo el árbitro

El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo universitario. Coria relató que sufrió múltiples golpes y que debió ser atendido durante varias horas en una clínica privada. “Pasé una noche con dolor. Me hicieron varios estudios y, por ahora, todo indica que es muscular, pero sigo con controles”, explicó. El árbitro aseguró que el partido se había desarrollado con normalidad y que el conflicto se desató tras el pitazo final, luego de adicionar siete minutos por interrupciones habituales del juego.

image

Según su testimonio, primero fue increpado por jugadores del banco de suplentes y luego recibió patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. En uno de los videos difundidos se observa claramente a un jugador con la camiseta número 14 propinándole una patada voladora. Coria adelantó que avanzará con una denuncia penal una vez que se identifique formalmente a los agresores.

Desde la UNSJ remarcaron que la Liga Superior Universitaria “no es solo una competencia atlética, sino un eslabón fundamental en la formación pedagógica y humana de quienes participan”. En ese sentido, subrayaron que el campo de juego debe ser un espacio de aprendizaje y convivencia democrática. “La violencia no tiene lugar en la Universidad”, afirmaron de manera contundente, y reafirmaron su compromiso con un deporte universitario basado en el respeto, la salud y el encuentro.

El anterior caso

Este no es el primer antecedente de violencia en la presente edición del torneo. Semanas atrás, en la categoría C, un partido entre Mesa Chica y Tablada debió ser suspendido por incidentes, lo que derivó en la descalificación de ambos equipos en semifinales. Posteriormente, Newcauce y Agrimensura disputaron la definición: Newcauce se quedó con el triunfo y fue coronado campeón, mientras que ambos lograron el ascenso.

