La UNSJ decidió suspender las finales de la Liga Universitaria, tras la agresión al árbitro

Es oficial. Este viernes, la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ- resolvió suspender las finales de la Liga Superior Universitaria Sanjuanina de Fútbol , que estaban previstas para este sábado 20 de diciembre, luego del grave episodio de violencia ocurrido durante un partido disputado esta semana en el complejo deportivo El Palomar .

Violencia en el fútbol Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

La decisión se tomó tras la brutal agresión sufrida por el árbitro sanjuanino Pedro Coria durante el encuentro entre Antorcha y El Almendro, correspondiente a una de las instancias decisivas del certamen. El hecho ocurrió una vez finalizado el partido y quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

De esta forma, quedan suspendidos los encuentros entre San Birrence vs Otro Equipo -por la Categoría A- y Nottingham Miedo vs Mavericks -Categoría B-, que iban a disputarse en el Estadio del Bicentenario de Pocito.

A través de un comunicado difundido este mediodía, la UNSJ -por medio de la Secretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes y Recreación- expresó su “más enérgico repudio a los hechos de violencia, física y verbal”, y confirmó la suspensión de las finales programadas para el 20 de diciembre. Además, la institución informó que se iniciará el proceso de identificación de las personas responsables, con el objetivo de aplicar las sanciones previstas en la reglamentación vigente.

En el mismo documento, la Universidad manifestó su solidaridad con el árbitro agredido y con la cooperativa que lo representa, y puso a disposición el acompañamiento institucional necesario.

Qué dijo el árbitro

El caso generó una fuerte conmoción en el ámbito deportivo universitario. Coria relató que sufrió múltiples golpes y que debió ser atendido durante varias horas en una clínica privada. “Pasé una noche con dolor. Me hicieron varios estudios y, por ahora, todo indica que es muscular, pero sigo con controles”, explicó. El árbitro aseguró que el partido se había desarrollado con normalidad y que el conflicto se desató tras el pitazo final, luego de adicionar siete minutos por interrupciones habituales del juego.

Según su testimonio, primero fue increpado por jugadores del banco de suplentes y luego recibió patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. En uno de los videos difundidos se observa claramente a un jugador con la camiseta número 14 propinándole una patada voladora. Coria adelantó que avanzará con una denuncia penal una vez que se identifique formalmente a los agresores.

Desde la UNSJ remarcaron que la Liga Superior Universitaria “no es solo una competencia atlética, sino un eslabón fundamental en la formación pedagógica y humana de quienes participan”. En ese sentido, subrayaron que el campo de juego debe ser un espacio de aprendizaje y convivencia democrática. “La violencia no tiene lugar en la Universidad”, afirmaron de manera contundente, y reafirmaron su compromiso con un deporte universitario basado en el respeto, la salud y el encuentro.

El anterior caso

Este no es el primer antecedente de violencia en la presente edición del torneo. Semanas atrás, en la categoría C, un partido entre Mesa Chica y Tablada debió ser suspendido por incidentes, lo que derivó en la descalificación de ambos equipos en semifinales. Posteriormente, Newcauce y Agrimensura disputaron la definición: Newcauce se quedó con el triunfo y fue coronado campeón, mientras que ambos lograron el ascenso.