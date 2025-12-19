viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Una mujer, re caliente con Lionel Messi: "Asqueroso y antipático"

El capitán de la Selección Argentina arribó a Sauce Viejo junto a Antonela y sus hijos, debido al cierre del aeropuerto de Rosario, Santa Fe. Decenas de familias se acercaron a saludarlo, pero se fueron con decepción por su ¿actitud distante?. El video que recorre las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
selección

Lionel Messi volvió a pisar suelo santafesino con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año en familia, una costumbre que repite cada temporada. El futbolista llegó este miércoles por la mañana al aeropuerto de Sauce Viejo, luego de que el avión privado en el que viajaba, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, fuera desviado por el cierre temporal del aeropuerto de Rosario, en plena etapa de obras.

Lee además
en videos, asi fue la descontrolada visita de messi a un estadio de india
Disturbios en Calcuta

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India
Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la última parada de la gira por la India.
Ante una multitud

Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi

La noticia del arribo del campeón del mundo corrió rápido y, en cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron a la terminal aérea con la ilusión de llevarse un saludo, una firma o una foto con el ídolo. Familias enteras, muchos con chicos, aguardaron durante horas con la expectativa de un gesto del rosarino.

Sin embargo, la espera no tuvo el final esperado. Messi se retiró del lugar sin interactuar con el público presente, lo que generó sorpresa y decepción entre los simpatizantes, que no ocultaron su desánimo por la falta de contacto con el jugador.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2002091542107034099&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Video: Lionel Messi habló en hindú y saludó a la Diosa Durga en su visita a la India

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Ciclismo, final en el Bicentenario y patinaje artístico: la agenda deportiva del fin de semana

La UNSJ decidió suspender las finales de la Liga Universitaria, tras la agresión al árbitro

"Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol": el emotivo posteo de Sebastián Penco con el que anunció su retiro

El mapa del mercado de Boca: qué tan cerca están los refuerzos que busca Riquelme

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el arbitro brutalmente agredido en la liga universitaria: me pegaron por adicionar tiempo, no se que se les paso por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Te Puede Interesar

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.
Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas
Judiciales

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería