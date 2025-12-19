Lionel Messi volvió a pisar suelo santafesino con el objetivo de pasar las fiestas de fin de año en familia, una costumbre que repite cada temporada. El futbolista llegó este miércoles por la mañana al aeropuerto de Sauce Viejo, luego de que el avión privado en el que viajaba, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, fuera desviado por el cierre temporal del aeropuerto de Rosario, en plena etapa de obras.

La noticia del arribo del campeón del mundo corrió rápido y, en cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron a la terminal aérea con la ilusión de llevarse un saludo, una firma o una foto con el ídolo. Familias enteras, muchos con chicos, aguardaron durante horas con la expectativa de un gesto del rosarino.

Sin embargo, la espera no tuvo el final esperado. Messi se retiró del lugar sin interactuar con el público presente, lo que generó sorpresa y decepción entre los simpatizantes, que no ocultaron su desánimo por la falta de contacto con el jugador. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2002091542107034099&partner=&hide_thread=false Una mujer, re caliente con Lionel Messi: "Asqueroso y antipático"



El capitán de la Selección Argentina arribó a Sauce Viejo junto a Antonela y sus hijos, debido al cierre del aeropuerto de Rosario, Santa Fe. Decenas de familias se acercaron a saludarlo, pero se fueron con… pic.twitter.com/1QHXuPIyr3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 19, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







