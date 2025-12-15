lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ante una multitud

Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi

El evento reunió a figuras del deporte, experiencias exclusivas y episodios que generaron debate en la organización

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la última parada de la gira por la India.

Luis Suárez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la última parada de la gira por la India.

El cierre del GOAT Tour 2025 en la India dejó una huella imborrable en Lionel Messi y en los miles de fanáticos que colmaron el estadio Arun Jaitley de Nueva Delhi. A pesar de las complicaciones logísticas y de la ausencia de una reunión con el primer ministro Narendra Modi, el astro argentino vivió una jornada marcada por la emoción, el contacto directo con el público y una promesa de regreso que ilusionó a toda la afición local.

Lee además
en videos, asi fue la descontrolada visita de messi a un estadio de india
Disturbios en Calcuta

En videos, así fue la descontrolada visita de Messi a un estadio de India
obras se consagro campeon en jujuy
Vóley

Obras se consagró campeón en Jujuy

El último tramo de la gira estuvo precedido por un episodio caótico en Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake debió ser interrumpido tras incidentes en las tribunas. La organización del evento fue duramente cuestionada por los asistentes, quienes denunciaron problemas de visibilidad y seguridad, además de precios elevados en las entradas. La policía detuvo al promotor responsable y las autoridades regionales anunciaron la creación de un comité para investigar lo ocurrido. En contraste, la jornada en Nueva Delhi transcurrió en un clima de armonía, con el estadio repleto desde temprano y una ceremonia de bienvenida que incluyó música y un partido de celebridades.

image

Durante el evento, Messi actuó como mentor de 25 jóvenes futbolistas de la Academia Minerva y compartió momentos con figuras destacadas del deporte indio. Jay Shah, presidente de la Junta de Críquet de la India, le entregó una camiseta del seleccionado local con el número diez, mientras que sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul recibieron las camisetas nueve y siete respectivamente. También participaron el excapitán de la selección india Baichung Bhutia y autoridades locales. Sobre el final, Messi intercambió obsequios con jugadores de críquet y con Aditi Chauhan, referente del fútbol femenino en el país.

El impacto de la visita se reflejó en la masiva respuesta del público y en el valor de las experiencias ofrecidas. Un apretón de manos y una fotografía con Messi durante su paso por la India alcanzaron un precio de más de USD 11.000, según la página oficial del organizador. El paquete exclusivo incluía un encuentro personal, una foto individual, acceso a asientos premium y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por el propio jugador. Medios locales reportaron que algunos encuentros privados para corporaciones e invitados VIP llegaron a costar hasta un crore de rupias (aproximadamente USD 120.000). Las entradas para el público general partían de 3.500 rupias (unos USD 42).

image

La agenda de Messi en Nueva Delhi contemplaba reuniones privadas con altos funcionarios, como el presidente del Tribunal Supremo y el jefe del Estado Mayor del Ejército, en la residencia del diputado Praful Patel, ex presidente de la Federación India de Fútbol. No obstante, la esperada cumbre con el primer ministro Narendra Modi no se concretó, ya que el mandatario partió en una gira internacional poco antes de la llegada del futbolista.

El evento también incluyó una actividad organizada por Adidas en Purana Qila, con la presencia de destacados deportistas indios como Rohit Sharma, Nikhat Zareen y Sumit Antil. La gira por la India se completó tras exitosos capítulos en Mumbai, donde Messi se reunió con personalidades del deporte y del cine, y en Hyderabad, donde la organización fue calificada como ejemplar.

En el estadio Arun Jaitley, Messi se dirigió a los fanáticos con un mensaje en español: “Quiero agradecer por el cariño de todos estos días, fue una experiencia muy linda, si bien fue intensa y cortita. Fue hermoso recibir este cariño que ya sabía que estaba, pero hacerlo de primera mano fue impresionante, una locura lo que hicieron todos estos días. Seguramente volveremos, ojalá que a jugar algún partido, pero estaremos de vuelta en el país”. La ovación fue inmediata y el público coreó su nombre durante varios minutos.

La imagen de Rodrigo De Paul actuando como guardaespaldas de Messi, facilitando el acceso de un niño para una fotografía, se viralizó en redes sociales y reflejó el clima de cercanía que caracterizó la jornada. El propio Messi, acompañado por Suárez y De Paul, recorrió el campo, firmó camisetas y se mostró accesible con los asistentes. “Qué mirás bobo”, fue el hit especial de los fanáticos que recordaron su episodio en el último Mundial en el cruce con Weghorst ante Países Bajos.

El paso de Messi por la India, país al que no viajaba desde hacía 14 años, concluyó con una promesa que resonó entre los fanáticos: “Nos llevamos todo este cariño con nosotros y sin duda volveremos, ojalá algún día para jugar un partido o en otra ocasión, pero sin duda volveremos a visitar la India. Muchas gracias”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

San Juan hizo historia en la natación nacional

La Finalissima Argentina-España tiene fecha y sede confirmada

San Jorge de Chile y Valenciano de San Juan son campeones del Mundialito de Bancaria 2025

Una leyenda sanjuanina le dice adiós al Barcelona: Pablo Álvarez cierra su histórica etapa tras 12 temporadas y más de 600 goles en el Palau

Gerardo Tivani se impuso en el Sur sanjuanino y ganó la Doble Media Agua

¡De la misa a la Plaza 25!: el sacerdote sanjuanino que festejó el título del Pincha con una familia rawsina

¿Operación sorpresa o solo ruido? Qué hay de cierto sobre el interés de Boca por Miguel Borja

El sanjuanino Thomas Castañeda Maldonado ganó en Uruguay

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una pelota, un hincha y un gesto que se llevo todos los aplausos en cancha del azul de rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ
Educación

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
Minería y política

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo
Ayuda esencial

Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos