lunes 15 de diciembre 2025

Solo resta el anuncio oficial

La Finalissima Argentina-España tiene fecha y sede confirmada

El presidente del fútbol español, Rafael Louzán, aseguró que el acuerdo con UEFA está cerrado y solo falta la confirmación formal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Argentina y España ya saben cuándo se jugará la Finalissima.

La Finalissima está cada vez más cerca y ya comienza a tomar forma. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este lunes que el partido que enfrenta a España, campeón de la Eurocopa, con la Selección Argentina, campeón de la Copa América, se disputará el viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, y ahora solo resta que el anuncio sea oficial.

El trascendental encuentro se jugará en el mismo escenario en el que el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo en el 2022 y esta vez será el que reciba, entonces, a los conjuntos liderados por Lionel Messi y Lamine Yamal en busca de una nueva Copa internacional. Anteriormente denominada Copa Artemio Franchi, la Albiceleste irá por su tercera estrella en la historia de este certamen.

Tras varias semanas de especulaciones, Louzán despejó dudas al confirmar que el evento ya tiene fecha definida. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA”, aseguró el mandamás del fútbol español, en declaraciones a medios españoles. Además, remarcó que solo resta la comunicación formal para que el duelo quede completamente oficializado: “Estamos a la espera de confirmación oficial”.

Aún no trascendieron detalles oficiales sobre la sede ni el horario, algo que será informado cuando UEFA oficialice la organización, pero se estipula que el encuentro se desarrollará en Qatar y se disputará el 27 de marzo de 2026.

Hay que destacar que la Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años y que promete convertirse en un evento fijo del calendario internacional.

FUENTE: Crónica

