Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso

La investigación por el grave caso de abuso sexual contra una niña de 12 años que quedó embarazada tuvo un avance decisivo y es que el principal sospechoso -que había quedado detenido inicialmente- fue imputado formalmente y recibió 3 meses de prisión preventiva. Mientras tanto, la causa se maneja con extrema reserva por la gravedad del hecho y que volvió a conmocionar a San Juan.

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Grave caso Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años

El acusado se sentó frente al juez de garantías Roberto Montilla, quien resolvió dictarle prisión preventiva por el plazo de tres meses, tal como lo había solicitado la fiscal Andrea Insegna. En la audiencia fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, una de las figuras más graves previstas por el Código Penal.

Tras la resolución judicial, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria, que ya lleva aproximadamente un año.

El caso tomó estado público el viernes 27 de marzo y desde entonces generó una fuerte conmoción social. Sin embargo, la intervención de las autoridades se había producido una semana antes, el 20 de marzo, cuando desde el ámbito escolar se detectó que una niña de 12 años estaba embarazada y se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal a través de la UFI ANIVI, bajo un fuerte hermetismo para resguardar la identidad de la menor y no entorpecer el avance del expediente. Si bien circularon distintas versiones en redes sociales, fuentes oficiales confirmaron únicamente la detención del sospechoso y el avance del proceso judicial.

Tal como había anticipado Tiempo de San Juan, ahora se espera un paso clave: la declaración de la menor en Cámara Gesell. Hasta ayer lunes, la niña permanecía internada en el Hospital Rawson, donde fue asistida tras la interrupción del embarazo a la que fue sometida luego de confirmarse que la gestación era producto de un abuso.

De acuerdo con las fuentes, los investigadores priorizaron el estado físico, psicológico y emocional de la víctima, por lo que su testimonio todavía no pudo realizarse. Una vez que los profesionales determinen que está en condiciones, la menor declarará con asistencia especializada y su relato será determinante para el avance de la causa.

Desde la investigación también aclararon que varias de las versiones que circularon públicamente no son correctas. En ese sentido, se descartó que la menor sea de Caucete y también se negó que su madre se hubiera opuesto a la interrupción del embarazo.

Mientras tanto, el principal sospechoso permanece detenido con prisión preventiva y el expediente continúa en plena etapa de investigación, a la espera de la declaración de la niña, en un caso que volvió a generar un fuerte impacto en la sociedad sanjuanina.