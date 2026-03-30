Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años

Un grave caso de abuso sexual contra una menor que quedó embarazada es investigado por la Justicia y, desde que trascendió el viernes último, provocó conmoción en la opinión pública. Y es que surgieron diversas especulaciones en torno a lo sucedido, aunque fuentes oficiales negaron muchas de ellas y a Tiempo de San Juan le confirmaron que un sujeto, sospechado de la agresión sexual, fue detenido .

Si bien el caso tomó estado público el 27 de marzo, la intervención de las autoridades se registró una semana antes, es decir, el 20 de marzo, cuando desde el ámbito escolar se supo que una niña de 12 años estaba embarazada. Acorde citaron las fuentes, de inmediato se activaron los protocolos y el Ministerio Público, a través de la UFI ANIVI , inició las acciones correspondientes, bajo la coordinación de la fiscal Valentina Bucciarelli .

Como consecuencia de la denuncia penal que habría radicado la progenitora de la víctima del ataque sexual, que derivó en una gestación de tiempo indeterminado (para quien escribe), la fiscal Andrea Insegna solicitó la detención de un hombre que estaría sospechado por la comisión del delito. Pese a que versiones extraoficiales señalan que se trataría del padrastro de la nena, las fuentes se limitaron a confirmar sólo la aprehensión.

El caso se maneja con total hermetismo, por parte de la fiscalía y demás actores involucrados, dado la gravedad del mismo y porque la menor habría sido sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Como está previsto por la ley y al tratarse de una violación una nena, temas que competen a la salud pública, se habría decidido poner punto final a la gestación.

Según indicaron las fuentes a este diario, la niña permanece internada en el Hospital Rawson con la debida contención para estos casos y, por el momento, los investigadores no podrán contar con su declaración. Por más determinante que el testimonio resulte para establecer quién fue el responsable del ataque sexual, lo que se priorizó fue el estado físico, psicológico y emocional de la víctima.

Una vez que la menor se hubiere recuperado, o al menos que ofrezca condiciones para contar los hechos en Cámara Gesell, se prevé que con el sustento de profesionales especializados testifique y arroje luz al caso que, una vez más, sacude a los sanjuaninos y provoca todo tipo de reacción.

Aunque las fuentes consultadas reconocieron que brindarían información recortada, con la premisa de no interferir en la investigación y aguardar por la declaración de la niña, sí encontraron necesario aclarar que la nena no es de Caucete, como se dijo, lo mismo que negaron que la madre de la menor se hubiere opuesto a una interrupción del embarazo.