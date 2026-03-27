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Investigación Judicial

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada

La menor ingresó el 21 de marzo embarazada. Desde el hospital encendieron las alarmas y la Justicia investiga si fue violada por un hombre mayor de su entorno familiar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nena embarazada

Una nena de 12 años que llegó cursando un embarazo al Hospital Rawson motivó una investigación judicial porque creen que podría ser víctima de un abuso sexual.

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La menor llegó al nosocomio capitalino el pasado 21 de marzo y los médicos fueron quienes llamaron a la Policía para dar aviso de lo que ocurría. Así llegó la intervención de la Justicia de San Juan que busca dilucidar si se trató de un abuso ocurrido en el seno familiar.

La principal hipótesis es que el padre del bebé sería un hombre mayor muy cercano a la niña, aunque aún no se han brindado más detalles sobre cómo marcha la investigación en la UFI ANIVI y todavía no hay detenidos.

Además, también se supo que por la circunstancias en las que ocurrió el embarazo, la menor podría acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero requerirá la intervención de la Asesora Letrada de Menores que responderá en nombre de la niña para garantizar que se cumplan sus derechos.

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