Obras se consagró campeón en Jujuy

El equipo sanjuanino se quedó con el título tras una sólida campaña, que incluyó triunfos clave a lo largo del certamen. En la última jornada cayó en un ajustado 3-2 ante UVT, resultado que no le impidió levantar el trofeo en la antesala de su debut en la Liga Nacional de Vóley.

Obras cerró de manera positiva su participación en la Super Copa Nuevo Norte de vóley, torneo disputado en la provincia de Jujuy, al consagrarse campeón luego de una destacada actuación colectiva a lo largo de toda la competencia. Pese a caer en el último partido por 3-2 frente a la Unión Vecinal de Trinidad (UVT), los resultados acumulados le permitieron a “La Gotita” quedarse con el primer puesto del certamen.

El conjunto sanjuanino construyó el título a partir de importantes victorias en las jornadas iniciales. En su debut, Obras superó 3-2 a Diablos Azules, luego venció con autoridad a CITTA por 3-0 y más tarde se impuso en un duro encuentro ante Ferro por 3-2, sumando puntos determinantes para la tabla general.

Por su parte, UVT también tuvo un recorrido competitivo, con triunfos ante Ferro por 3-1 y frente a Diablos Azules por 3-1, además de una ajustada derrota ante CITTA por 2-1. El cruce final entre sanjuaninos quedó en manos de UVT, que se impuso 3-2, aunque no le alcanzó para arrebatarle el campeonato a Obras.

Con este título en la Super Copa Nuevo Norte, Obras ratifica su buen presente y llega con confianza al desafío mayor que se avecina: su debut en la Liga Nacional de Vóley.