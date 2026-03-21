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César 'Banana' Pueyrredón vuelve a San Juan: "La música sirve para hacerte bailar, reír, llorar, pensar y soñar"

El icónico cantante argentino se presentará el domingo 29 de marzo en el Teatro Sarmiento. En una charla íntima, recorre su presente como actor premiado, su vigencia generacional y la 'Fiesta Romántica" que prepara para el público sanjuanino.

Por Jorge Balmaceda Bucci
César Banana Pueyrredón volverá el 29 de marzo a San Juan.

César 'Banana' Pueyrredón volverá el 29 de marzo a San Juan.

El romance tiene una voz inconfundible en Argentina: César “Banana” Pueyrredón. El artista de 73 años regresa a San Juan para reencontrarse con un público que lo abraza desde hace décadas. La cita será el próximo domingo 29 de marzo en el Teatro Sarmiento, donde junto a su banda histórica promete una noche de emociones a flor de piel.

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El espectáculo, titulado “Fiesta Romántica”, está diseñado como un recorrido antológico. No faltarán los himnos que marcaron a fuego las décadas de los 70, 80 y 90: desde los clásicos “Conociéndote” y “Toda una noche contigo”, hasta sus hits como solista: “Cuando amas a alguien”, “Mi buen amor”, “Tarde o temprano” y “No quiero ser más tu amigo”.

"No queríamos desaprovechar la oportunidad de ir al Teatro Sarmiento. He estado en el Auditorio, que es hermoso, y en eventos privados, pero volver a San Juan siempre es especial porque el público es buenísimo", confesó.

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Para esta puesta, Pueyrredón llega con un despliegue técnico importante que incluye su banda completa, un cuidado diseño de iluminación y pantallas de video. "Yo le digo a la gente que se vaya preparando los pañuelos. Bueno yo también porque cuando veo a una pareja llorando abrazada en la primera fila, me tengo que aislar un poco para no quebrarme yo también y poder seguir cantando", reveló con humildad.

César, lejos de dormirse en los laureles, sigue produciendo bajo un concepto que denomina “Alma Viva”, un proyecto dinámico donde vuelca sus nuevas composiciones. "Todavía no tiene forma de álbum físico, pero voy sumando temas. Hace poco, para el Día de los Enamorados, estrené ‘Cómo hay que hacer para olvidar’, y es muy posible que la toquemos", adelantó.

Tras más de 55 años de carrera y escenarios, Banana compartió un pensamiento que en cierta medida define su misión artística: "La música tiene que servir por lo menos para cinco cosas: para hacerte bailar, para hacerte reír, para hacerte llorar, para hacerte pensar y para hacerte soñar".

El "Banana Actor" y el reconocimiento a una leyenda

Tras ser declarado Personalidad Destacada de la Cultura en 2017, recientemente sorprendió al mundo del espectáculo con su faceta actoral. Durante 2025 debutó en la obra “La Llamada” en el Teatro Astros y llevó el éxito a Mar del Plata en el verano de 2026.

Su labor no pasó desapercibida: se alzó con el premio “Estrella de Mar” como Mejor Actor en Obra Musical. "Me da un poco de vergüenza haber ganado, se lo decía a mis colegas que son actores de raza. Pero mi hijo me dijo algo clave: quizás los periodistas valoraron la expresividad y lo que uno transmite", reflexionó.

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