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Una elegida

Mirtha Legrand será condecorada por la Corona española: qué otros argentinos recibieron la distinción

A nueve meses de cumplir 100 años, la conductora recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica, entregada por el rey Felipe VI.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A nueve meses de cumplir 100 años, Mirtha Legrand sumará un nuevo reconocimiento: el rey Felipe VI de España le entregará la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica, una de las distinciones civiles más importantes que otorga ese país tanto a españoles como a extranjeros.

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La Orden de Isabel la Católica fue creada el 14 de marzo de 1815 por el rey Fernando VII bajo el nombre de Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Su objetivo original era premiar “la lealtad acrisolada a España” y los servicios prestados en favor de los territorios americanos y ultramarinos. En 1847, la orden fue reorganizada y adoptó su denominación actual.

Hoy, esta condecoración reconoce a quienes realizan aportes extraordinarios de carácter civil, especialmente a quienes contribuyen a fortalecer los vínculos entre España y la comunidad iberoamericana.

Así es la insignia que recibirá Mirtha Legrand

La Cruz de Oficial, el grado que recibirá la conductora, es una pieza esmaltada en blanco, con detalles dorados y una corona de laureles. En el centro se destaca el emblema de las Columnas de Hércules junto al lema “Plus Ultra”, símbolo tradicional de la monarquía española.

La insignia tiene brazos simétricos terminados en puntas y se lleva prendida sobre el pecho con una cinta amarilla y blanca, los colores característicos de la distinción.

Los argentinos distinguidos con la Orden de Isabel la Católica

A lo largo de la historia, varias personalidades argentinas recibieron esta condecoración, especialmente figuras de la política, la cultura y la diplomacia.

Entre las más destacadas aparece Eva Perón, quien en 1947 recibió la Gran Cruz de la Orden durante la famosa “Gira del Arcoíris” por Europa.

También fueron distinguidas la actriz Dolores “Lola” Membrives Fernández, la diplomática Susana Malcorra (exministra de Relaciones Exteriores y Culto), María Estela Martínez de Perón (Isabel Perón) y la empresaria Juliana Awada, exprimera dama argentina.

En otros grados de la orden, también fueron homenajeados miembros de la comunidad española en Argentina, académicos y dirigentes culturales, como el médico Manuel Padorno y la intelectual Marta Campomar.

La distinción que recibirá Mirtha Legrand la ubica en una lista selecta de argentinos reconocidos por su aporte a la cultura y el fortalecimiento de los lazos entre España y América Latina.

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