Momento desgarrador: así se enteró Manuel de Gran Hermano Generación Dorada del fallecimiento de su perra Ámbar

La casa de Gran Hermano Generación Dorada quedó en silencio ante uno de los momentos más duros de la temporada. Manuel Íbero fue informado en pleno aislamiento sobre la muerte de su perra Ámbar, su compañera inseparable, y protagonizó una escena cargada de dolor que atravesó la pantalla.

La producción del reality decidió comunicarle la noticia a pedido de su familia, en una excepción a las estrictas reglas del programa. El joven fue llamado al confesionario y luego al SUM, donde recibió la confirmación. Desde ese instante, la angustia fue total.

“Falleció Ámbar”, alcanzó a decir entre lágrimas al regresar con sus compañeros. Rápidamente fue contenido por Emanuel Di Gioia, Yanina Zilli y otros integrantes de la casa, que lo abrazaron mientras intentaba asimilar la pérdida. La emoción se volvió colectiva y el clima del juego quedó completamente atravesado por la tristeza.

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Visiblemente quebrado, Manuel se recostó y, entre sollozos, expresó el profundo vínculo que tenía con su mascota: “Te voy a extrañar toda la vida, Ámbar… te amo y te voy a amar siempre”, repitió, sin poder contener el llanto. La perra, de seis años, murió mientras dormía, algo que llevó algo de consuelo, aunque no evitó el dolor por no haber podido despedirse.

“Tenía que estar yo… no la pude ver”, lamentó el participante, dejando en evidencia el impacto que genera el aislamiento en situaciones personales extremas. Desde su ingreso al programa, Manuel había contado en reiteradas ocasiones que Ámbar era su “mejor compañera” y un sostén fundamental en su vida.

Dentro de la casa, el acompañamiento fue inmediato. “Es un día muy difícil para Manu, siempre hablaba de su perrita”, expresó Eduardo Carrera, reflejando el sentimiento general.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Manuel Íbero fue informado por la producción, a pedido de su familia, sobre la muerte de su perra Ámbar, en una excepción a las reglas de aislamiento del reality. El participante se quebró al regresar con sus compañeros: “Te voy a extrañar toda la vida”, expresó entre lágrimas, mientras recibía contención dentro de la casa. Ámbar tenía seis años y falleció mientras dormía. La noticia generó un fuerte impacto tanto en los jugadores como en las redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo. Mirá el duro momento Más info en @tiempodesanjuan #granhermano #tristeza #perro #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La conmoción también se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo. Incluso Zoe Bogach, quien también pasó por el reality, compartió su tristeza: “Me duele mucho”, escribió, recordando el cariño que tenía por la mascota.

Más allá del juego, el episodio dejó al descubierto el costado más humano del programa. En medio de estrategias y competencia, el dolor de Manuel recordó que, incluso dentro de la casa más famosa del país, la vida sigue ocurriendo puertas afuera.