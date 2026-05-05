Conociendo Rusia llega a San Juan: dónde y cuándo se presentará

El proyecto argentino referente de pop-rock e indie pop Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich, se presentará en San Juan el próximo viernes 11 de septiembre de 2026 a las 22:00 hs en el Teatro Sarmiento, como parte de su gira íntima “Mateo”, un formato solista que propone un reencuentro cercano con el público. Las entradas estarán disponibles desde este 5 de mayo, a través de TuEntrada
El que se presentará en San Juan será un show especial que promete un formato íntimo y cercano con el público.
El concierto tendrá lugar en el histórico Teatro Sarmiento y forma parte de la nueva etapa artística del proyecto, tras el éxito de su gira Jet Love Tour, donde el grupo exploró un sonido más expansivo junto a banda completa.
Cuándo y dónde es el show de Conociendo Rusia en San Juan
El recital de Conociendo Rusia en San Juan ya tiene fecha confirmada:
- Artista: Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich)
- Gira: “Mateo” (formato íntimo / solista)
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 22:00 hs
- Lugar: Teatro Sarmiento, San Juan
Este nuevo formato propone un encuentro más despojado, donde la voz, el piano y las canciones toman el centro de la escena, generando una experiencia más cercana con el público.
Las entradas estarán disponibles a partir del 5 de mayo de 2026 a las 13:00 hs a través de la plataforma TuEntrada.
Una nueva etapa artística de Mateo Sujatovich
El proyecto Conociendo Rusia se consolidó como una de las propuestas más destacadas de la escena musical argentina contemporánea. Su estilo combina pop-rock e indie pop con melodías cuidadas, letras introspectivas y matices urbanos, con influencias que van desde el cancionero argentino hasta ciertos guiños tangueros.
En esta etapa, Mateo Sujatovich apuesta por una versión más minimalista de su obra, reforzando la conexión directa con el público y resignificando sus canciones en un formato solista.