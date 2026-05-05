martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para fanáticos

Conociendo Rusia llega a San Juan: dónde y cuándo se presentará

El referente del pop-rock e indie pop argentino liderada por Mateo Sujatovich se presentará en la provincia y comienza la venta de entradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conociendo Rusia llega a San Juan. Todo lo que hay que saber sobre el show.

Conociendo Rusia llega a San Juan. Todo lo que hay que saber sobre el show.

El proyecto argentino referente de pop-rock e indie pop Conociendo Rusia, liderado por Mateo Sujatovich, se presentará en San Juan el próximo viernes 11 de septiembre de 2026 a las 22:00 hs en el Teatro Sarmiento, como parte de su gira íntima “Mateo”, un formato solista que propone un reencuentro cercano con el público. Las entradas estarán disponibles desde este 5 de mayo, a través de TuEntrada

Lee además
Las mejores fotos de la Met Gala 2026.
De otro mundo

De la exquisitez de Anne Hathaway a una Heidi Klum inesperada: los looks más atrevidos de la Met Gala
gran hermano generacion dorada: quien fue el ultimo eliminado
Gala

Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

El que se presentará en San Juan será un show especial que promete un formato íntimo y cercano con el público.

El concierto tendrá lugar en el histórico Teatro Sarmiento y forma parte de la nueva etapa artística del proyecto, tras el éxito de su gira Jet Love Tour, donde el grupo exploró un sonido más expansivo junto a banda completa.

Cuándo y dónde es el show de Conociendo Rusia en San Juan

El recital de Conociendo Rusia en San Juan ya tiene fecha confirmada:

  • Artista: Conociendo Rusia (Mateo Sujatovich)
  • Gira: “Mateo” (formato íntimo / solista)
  • Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
  • Horario: 22:00 hs
  • Lugar: Teatro Sarmiento, San Juan

Este nuevo formato propone un encuentro más despojado, donde la voz, el piano y las canciones toman el centro de la escena, generando una experiencia más cercana con el público.

Las entradas estarán disponibles a partir del 5 de mayo de 2026 a las 13:00 hs a través de la plataforma TuEntrada.

image

Una nueva etapa artística de Mateo Sujatovich

El proyecto Conociendo Rusia se consolidó como una de las propuestas más destacadas de la escena musical argentina contemporánea. Su estilo combina pop-rock e indie pop con melodías cuidadas, letras introspectivas y matices urbanos, con influencias que van desde el cancionero argentino hasta ciertos guiños tangueros.

En esta etapa, Mateo Sujatovich apuesta por una versión más minimalista de su obra, reforzando la conexión directa con el público y resignificando sus canciones en un formato solista.

Temas
Seguí leyendo

Lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dólares para los ganadores

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será

Artes entrelazadas: "Merkén Barroco" regresa a escena con una propuesta multisensorial

¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Señora de las Cuatro Décadas: el sorpresivo encuentro entre Arjona y la Mona

Música y performance: "Fruta d'estación" llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Anne Hathaway y Jessica Chastain en un escalofriante thriller de una hora y media que pasó desapercibido

El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

Netflix prepara un documental íntimo sobre Gustavo Cerati: cuándo se estrena y qué mostrará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mejores fotos de la Met Gala 2026.
De otro mundo

De la exquisitez de Anne Hathaway a una Heidi Klum inesperada: los looks más atrevidos de la Met Gala

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Imagen ilustrativa.
Caso impactante

Cómo el niño de 4 años se intoxicó con cocaína en Rawson: la gran incógnita a resolver en la investigación

Te Puede Interesar

Golpe a la COVIAR:  respaldo mayoritario en San Juan a la medida, que contrasta con el silencio de tres actores clave ligados a la estructura de la Corporación.
Sector privado sanjuanino

Tras el fin de aportes a COVIAR, hay apoyos fuertes, pero también silencios estratégicos

Por Elizabeth Pérez
La opinión de los vallistos ante los conflictos limítrofes con La Rioja. video
Tiempo en Valle Fértil

Conflicto limítrofe con La Rioja: los vallistos, preocupados pero confían en que el reclamo no prosperará

El expresidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave. 
Cambios en la vitivinicultura

El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro

El sanjuanino condenado por el abuso de su hija. Aclaración: se cubre su rostro para proteger la identidad de la víctima.
Tribunales

Condenaron a 14 años de prisión a un sanjuanino por violar a su hija en varias ocasiones

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento
Tironeo

Giro en el conflicto minero: el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña pidieron juntos a la Justicia levantar la restricción al yacimiento