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Netflix prepara un documental íntimo sobre Gustavo Cerati: cuándo se estrena y qué mostrará

El proyecto dirigido por Picky Talarico promete un acercamiento íntimo y mucho material inédito sobre el líder de Soda Stereo fallecido en 2014 a los 55 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Netflix prepara un documental con imágenes y testimonios inéditos sobre la vida de Gustavo Cerati.

Netflix prepara un documental con imágenes y testimonios inéditos sobre la vida de Gustavo Cerati.

Netflix confirmó la producción de Hecho en Argentina, un nuevo documental sobre Gustavo Cerati que promete revelar el costado más humano y desconocido del icónico músico. El estreno está previsto para 2027.

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La película, actualmente en desarrollo, ofrecerá un retrato profundo del exlíder de Soda Stereo, con acceso exclusivo a material de archivo inédito y registros nunca antes vistos. La propuesta apunta a ir más allá del artista para mostrar al hombre detrás de una de las figuras más influyentes del rock latinoamericano.

El documental incluirá testimonios de su círculo íntimo, entre ellos sus históricos compañeros de banda, Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes aportarán una mirada cercana sobre su vida y su obra.

Laura Cerati, hermana del músico y productora asociada del proyecto, destacó el enfoque de la película: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que supo ‘sacar belleza del caos’”.

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La producción está a cargo de Landia y cuenta con la dirección de Picky Talarico, quien ya trabajó en Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, junto a Andy Fogwill como director creativo. Ambos tuvieron una relación cercana con Cerati y participaron en distintos momentos clave de su carrera, incluyendo la dirección de videoclips emblemáticos.

“Es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio: gestos mínimos, zonas más silenciosas de su personalidad”, explicó Talarico. Y agregó que la figura de Cerati “sigue creciendo incluso a más de una década de su muerte”, especialmente entre nuevas generaciones que redescubren su obra.

Con este lanzamiento, Netflix continúa apostando por contenidos musicales argentinos. En 2026 también estrenará Fito Páez: El mundo cabe en una canción, dedicado al reconocido músico rosarino Fito Páez, sumándose a otros documentales recientes sobre artistas como Duki, Ratones Paranoicos y Lali Espósito.

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