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Modelos de aviones en homenaje a Malvinas, vino de frambuesa y chorrillana veggie: lo destacado en la Feria Internacional de Artesanías

Entre maquetas que honran la historia, sabores poco convencionales y opciones gastronómicas inclusivas, la actividad en el predio Costanera sorprende con propuestas que van más allá de lo tradicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Mientras los sanjuaninos recorren la Feria Internacional de Artesanías, se encuentran con una gran cantidad de stands, pero hay tres que se destacan: las maquetas de aviones en homenaje a Malvinas, el puesto que vende vino de frambuesa y la novedosa chorrillana veggie. Estas exposiciones marcan una diferencia por sus productos particulares, casi exóticos y, en el caso de los modelos de aeronaves, por referirse a una parte trascendental de la historia nacional.

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Néstor Tavalla es artesano y realiza diferentes tipos de aviones de guerra en maqueta. Sus prototipos, que incluyen modelos civiles y militares, están fabricados en resina. También produce portalapiceras de aluminio diseñados para escritorios. “Uno de los objetivos primordiales es mantener vigente el recuerdo de las personas que perdieron la vida defendiendo a la patria en las Islas Malvinas”, contó.

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Su pasión por los aviones se debe a que estuvo 44 años en la Fuerza Aérea y, por eso, para Néstor su emprendimiento es una manera de mantener vivo ese espíritu. “Este proyecto representa la oportunidad de proyectar lo que aprendí y amé durante mi carrera”, señaló. Utiliza su puesto en la feria para explicar aspectos técnicos de la aviación a los visitantes, como la construcción de las aeronaves, su velocidad y capacidad de pasajeros. De esta manera, busca despertar la ilusión en los niños y responder a las curiosidades de los adultos que tienen alguna conexión con la aeronáutica o que simplemente se sienten fascinados por los aviones.

Otro stand llamativo es "La Chacra", que vende un vino elaborado a partir de frambuesas. Detallaron en ese puesto que tiene un sabor dulce y con baja graduación alcohólica. Indicaron que la bebida es ideal para acompañar con un buen queso. Su elaboración proviene de Mendoza y es uno de los tantos productos que ofrecen, aunque se destaca en relación al resto.

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Por último, está la chorrillana veggie de la firma "Chars". A diferencia de la tradicional que lleva salchicha, esta versión se compone de un colchón de papas fritas cubierto con un salteado de verduras a la plancha. Está la opción de añadirle huevo, ya sea revuelto o frito. Se sirve en una bandeja abundante diseñada para que coman bien dos personas o piquen entre tres y cuatro. Señalaron que, al igual que el resto de los productos del puesto, es apta para celíacos, debido a que en las freidoras solo se fríen papas.

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