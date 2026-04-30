Darío Barassi, entre los nominados al Martín Fierro 2026: conocelos a todos

La cuenta regresiva ya está en marcha para los premios Martín Fierro de Televisión 2026, la gala que año tras año se convierte en el evento más esperado y comentado por toda la industria televisiva argentina. Con expectativa y nerviosismo en el aire, el anuncio de las ternas y sus nominados encendió la pantalla durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe), donde Luis Ventura, presidente de APTRA, encabezó la transmisión especial junto al panel del ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

Ventura fue el encargado de traer todas las novedades sobre la gran ceremonia que distingue lo mejor de la televisión nacional. En un clima de entusiasmo propio de las grandes ocasiones, el periodista compartió una a una las nominaciones, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como en las redes sociales. La gala principal, que se celebrará el lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, promete reunir a las figuras más importantes del medio, además de reconocer las producciones y personalidades más destacadas del 2025.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino también el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina. Con el Hilton como escenario, la velada espera reunir a actores, conductores, periodistas y creadores en una celebración que, una vez más, pondrá en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes construyen día a día la pantalla chica.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

La voz ausente compite en la terna de Ficción de esta edición de los premios (Disney+)Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Jurado

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – La voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Panelista Femenino

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Labor Humorístico

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Programa de Servicio

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Branded Content

HISTORIAS DE REPARACIÓN DOVE (UNILEVER – Telefe)

INTUICIONES BY BPLAY (BPLAY – Telefe)

PONELE LO MEJOR (CASANCREM – DANONE – Telefe)

FUENTE: Infobae