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Reconocimiento

Darío Barassi, entre los nominados al Martín Fierro 2026: conocelos a todos

Durante una transmisión especial por Telefe, Luis Ventura y el panel de Georgina Barbarossa revelaron en vivo las producciones y figuras que buscarán consagrarse en la noche más esperada del año

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Darío Barassi, nuevamente nominado al Martín Fierro.

El sanjuanino Darío Barassi, nuevamente nominado al Martín Fierro.

La cuenta regresiva ya está en marcha para los premios Martín Fierro de Televisión 2026, la gala que año tras año se convierte en el evento más esperado y comentado por toda la industria televisiva argentina. Con expectativa y nerviosismo en el aire, el anuncio de las ternas y sus nominados encendió la pantalla durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe), donde Luis Ventura, presidente de APTRA, encabezó la transmisión especial junto al panel del ciclo conducido por Georgina Barbarossa.

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Ventura fue el encargado de traer todas las novedades sobre la gran ceremonia que distingue lo mejor de la televisión nacional. En un clima de entusiasmo propio de las grandes ocasiones, el periodista compartió una a una las nominaciones, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como en las redes sociales. La gala principal, que se celebrará el lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, promete reunir a las figuras más importantes del medio, además de reconocer las producciones y personalidades más destacadas del 2025.

Como ya es tradición, los Martín Fierro no solo premian el talento frente a cámara, sino también el trabajo de producción, guion, dirección y los distintos rubros técnicos que cada año hacen brillar a la televisión argentina. Con el Hilton como escenario, la velada espera reunir a actores, conductores, periodistas y creadores en una celebración que, una vez más, pondrá en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes construyen día a día la pantalla chica.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

La voz ausente compite en la terna de Ficción de esta edición de los premios (Disney+)Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche – El Trece

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Jurado

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – La voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Panelista Femenino

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Producción Integral

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Otro Día Perdido – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Telefe Noticias – Telefe

Interés General

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América
  • Lape Club Social – América

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América)
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe)
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe
  • Resto del mundo – El Trece

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
  • Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
  • Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois
  • ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Labor Humorístico

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Programa de Servicio

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo - TV Pública
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

Cultural Educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe

Deportivo

  • ACTC – TV Pública
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Branded Content

  • HISTORIAS DE REPARACIÓN DOVE (UNILEVER – Telefe)
  • INTUICIONES BY BPLAY (BPLAY – Telefe)
  • PONELE LO MEJOR (CASANCREM – DANONE – Telefe)

FUENTE: Infobae

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