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Anne Hathaway y Jessica Chastain en un escalofriante thriller de una hora y media que pasó desapercibido

Un drama elegante y perturbador donde la amistad, la culpa y la sospecha convierten la aparente perfección en una pesadilla y mantienen la duda constante.

Por Daiana Kaziura
Anne Hathaway y Jessica Chastain en Instinto maternal.

Anne Hathaway y Jessica Chastain en "Instinto maternal".

Hay amistades que parecen inquebrantables, construidas entre rutinas compartidas, hijos criados casi como hermanos y una confianza que parece absoluta. Pero basta un solo hecho trágico para que todo se resquebraje, incluso el propio ser. Eso es lo que propone “Instinto Maternal”, un thriller psicológico elegante, incómodo y profundamente perturbador que reunió a Anne Hathaway y Jessica Chastain en una película que, pese a su enorme nivel interpretativo, pasó demasiado desapercibida.

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Estrenada en 2024 bajo el título original Mother’s Instinct (también conocida como Instintos Asesinos o Vidas Perfectas), la cinta dirigida por Benoît Delhomme se instala en ese terreno donde el suspenso no necesita grandes estridencias para generar inquietud: alcanza con una mirada, un silencio y una duda sembrada en el momento justo.

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Ambientada en un prolijo suburbio estadounidense de los años ‘60, la historia sigue a Alice (Jessica Chastain) y Céline (Anne Hathaway, en la palestra por estrenar hace horas "El Diablo Viste a la Moda 2"). Dos vecinas, amas de casa y mejores amigas que parecen vivir una versión perfecta del sueño americano. Sus casas están a la par, sus hijos tienen la misma edad y sus vidas transcurren entre almuerzos compartidos, cumpleaños y una cotidianeidad casi simétrica.

Sin embargo, todo cambia cuando una tragedia golpea de lleno a una de las familias: la muerte accidental de uno de los niños rompe para siempre ese equilibrio perfecto. Lo que hasta entonces era cercanía se transforma en sospecha, culpa y una tensión cada vez más sofocante. La amistad empieza a deformarse hasta convertirse en una relación marcada por el resentimiento, la paranoia y el miedo.

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Ahí está la gran virtud de la película: nunca se apura. Delhomme construye el conflicto con paciencia, dejando que la incomodidad crezca de manera casi imperceptible, hasta que el espectador ya no sabe en quién confiar. Cada escena parece esconder una intención, cada gesto puede ser una amenaza y cada palabra tiene un doble filo.

La película funciona, sobre todo, por la fuerza de sus protagonistas. Jessica Chastain ofrece una interpretación contenida pero cargada de matices, mientras que Anne Hathaway se mueve con una intensidad inquietante, jugando constantemente con esa ambigüedad que sostiene toda la trama. Ninguna necesita exagerar: ambas manejan la tensión desde lo mínimo, y ahí radica buena parte del impacto.

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Ese duelo actoral eleva una historia que podría haber sido simplemente un drama doméstico y la convierte en un thriller absorbente, donde la maternidad, el duelo y la culpa se mezclan con una sensación permanente de peligro.

Basada en la novela Derrière la Haine de Barbara Abel, y remake de la película belga Duelles (2018), “Instinto Maternal” no apuesta al golpe fácil ni al suspenso convencional. Su mayor acierto está en instalar la duda constante: quién dice la verdad, quién manipula a quién y hasta dónde puede llegar una madre atravesada por el dolor.

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Y cuando parece que todo ya está claro, el final vuelve a mover el tablero. Sin necesidad de excesos, la película logra ese efecto poco común de dejar al espectador revisando mentalmente cada escena anterior, buscando señales que quizás estuvieron ahí desde el principio.

Con una duración de apenas una hora y media, el film demuestra que no hacen falta un sinfín de minutos ni grandes artificios para construir una historia realmente atrapante. Solo se necesitan dos grandes actrices, una tensión bien administrada y una trama lo suficientemente inteligente como para sembrar dudas hasta el último minuto.

El trailer de "Instinto maternal"

Embed - Instinto Maternal | Tráiler Oficial Subtitulado | Estreno 8 de Agosto 2024

Ficha técnica

  • Título: Instinto maternal (también conocida como Instintos Asesinos o en su idioma original, Mothers' Instinct)
  • Género: Thriller psicológico / Drama
  • Año: 2024
  • Origen: Estados Unidos
  • Duración: 1:34
  • Reparto: Jessica Chastain, Anne Hathaway, Anders Danielsen Lie y Josh Charles
  • Dónde verla: Apple TV
  • Dirección: Benoît Delhomme

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