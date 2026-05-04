Lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dólares para los ganadores

La Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes y junto a la Fundación María Calderón de la Barca, presentó el Premio Federal de Pintura. Esta iniciativa de alcance nacional cuenta con un fondo total de 50.000 dólares destinados a tres distinciones para artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, residentes en el territorio nacional. La propuesta busca fortalecer el sector de las artes visuales y promover el desarrollo del mercado artístico mediante la colaboración entre los ámbitos público y privado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio y la inscripción debe realizarse exclusivamente de manera online mediante la plataforma del Fondo Nacional de las Artes. Los requisitos para participar incluyen ser mayor de edad, poseer formación o trayectoria en artes visuales y acreditar al menos dos años de residencia en la provincia o distrito por el cual el artista se postula.

Luego del cierre de la convocatoria, se seleccionarán 24 finalistas, representando cada uno a una provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los seleccionados serán notificados a partir del 20 de julio y sus obras formarán parte de una muestra en el Palacio Libertad durante el mes de agosto. En ese contexto se anunciarán los tres trabajos ganadores: el primer premio recibirá 30.000 dólares, el segundo 15.000 dólares y la distinción revelación federal obtendrá 5.000 dólares. La inauguración de la muestra y la entrega de premios se realizarán en una exhibición abierta al público.

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