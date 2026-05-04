lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fondo Nacional de las Artes

Lanzan premio nacional de pintura con 50.000 dólares para los ganadores

El Fondo Nacional de las Artes y la Fundación María Calderón de la Barca abrieron la convocatoria para artistas de todo el país. Habrá un finalista por cada provincia y la inscripción cierra el 11 de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arte san juan

La Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes y junto a la Fundación María Calderón de la Barca, presentó el Premio Federal de Pintura. Esta iniciativa de alcance nacional cuenta con un fondo total de 50.000 dólares destinados a tres distinciones para artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, residentes en el territorio nacional. La propuesta busca fortalecer el sector de las artes visuales y promover el desarrollo del mercado artístico mediante la colaboración entre los ámbitos público y privado.

Lee además
la justicia confirmo que pity alvarez esta en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuando sera
Confirmado

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será
artes entrelazadas: merken barroco regresa a escena con una propuesta multisensorial
Agendando

Artes entrelazadas: "Merkén Barroco" regresa a escena con una propuesta multisensorial

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio y la inscripción debe realizarse exclusivamente de manera online mediante la plataforma del Fondo Nacional de las Artes. Los requisitos para participar incluyen ser mayor de edad, poseer formación o trayectoria en artes visuales y acreditar al menos dos años de residencia en la provincia o distrito por el cual el artista se postula.

Luego del cierre de la convocatoria, se seleccionarán 24 finalistas, representando cada uno a una provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los seleccionados serán notificados a partir del 20 de julio y sus obras formarán parte de una muestra en el Palacio Libertad durante el mes de agosto. En ese contexto se anunciarán los tres trabajos ganadores: el primer premio recibirá 30.000 dólares, el segundo 15.000 dólares y la distinción revelación federal obtendrá 5.000 dólares. La inauguración de la muestra y la entrega de premios se realizarán en una exhibición abierta al público.

Seguí leyendo

¿Quién se ha tomado todo el vino?, la Señora de las Cuatro Décadas: el sorpresivo encuentro entre Arjona y la Mona

Música y performance: "Fruta d'estación" llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario

Anne Hathaway y Jessica Chastain en un escalofriante thriller de una hora y media que pasó desapercibido

El espíritu de Serrat y Sabina revive en San Juan: un "Verso a Verso" que nace de la amistad

Netflix prepara un documental íntimo sobre Gustavo Cerati: cuándo se estrena y qué mostrará

Darío Barassi, entre los nominados al Martín Fierro 2026: conocelos a todos

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance: así fue su escapada romántica a Pinamar

Anuncian que llegan Los Herrera a San Juan: fecha y lugar donde se presentarán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia confirmo que pity alvarez esta en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuando sera
Confirmado

La Justicia confirmó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de afrontar el juicio por homicidio: cuándo será

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Por Walter Vilca
El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino
Lectura

El mensaje que dejó la foto Uñac-Carbajal hacia el interior del peronismo calingastino

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Quiso vender un libro por una página web de San Juan y la estafaron en $8.000.000

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente
Datos

San Juan ante el acuerdo Mercosur-UE: mosto, aceite de oliva y minerales, las principales exportaciones al viejo continente

Lo atacaron a cascazos para robarle la moto en Jáchal
Impactante video

Lo atacaron "a cascazos" para robarle la moto en Jáchal