El rito ricotero vuelve a San Juan: Rey Garufa promete una noche de "joyas inéditas" y mística pura

El idilio entre San Juan y la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sumará un nuevo capítulo el próximo sábado 23 de mayo. La Sala Hugo Espectáculos se prepara para recibir a Rey Garufa y sus Timadores, formación que desde 2008 viene puliendo un homenaje que excede la simple imitación para convertirse en una recreación fidedigna de la mística que supo movilizar multitudes en el rock nacional.

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La cita, programada para las 22:00 horas, llega con un condimento especial: la sensación de que el destino quería que este encuentro sucediera. Según explicó Santiago Núñez, la voz de la banda, la fecha original sufrió una postergación que, lejos de ser vista como un contratiempo, fue recibida como una señal positiva.

"Siempre que pasa algo así es como un buen augurio, así que la tenemos que romper. En vez de enojarme digo: bueno, debe ser algo que tiene que pasar", reflexionó el cantante, quien asocia estos imprevistos con la energía propia de los shows de gran despliegue.

Un viaje a las raíces: el "Show XL"

Para esta presentación en San Juan, Rey Garufa no planea un recorrido convencional por los "grandes éxitos". La propuesta actual de la banda se extiende por más de dos horas y pone el foco en piezas que el fanático más acérrimo —el que analiza cada lírica y cada arreglo— sabrá valorar.

"Estamos preparando un show nuevo muy interesante con muchos temas inéditos; llevamos un repertorio muy completo para la Sala Hugo", adelantó Núñez. Se trata de canciones que quedaron fuera de la discografía oficial de Los Redondos, pero que circulan en el universo y en el corazón de la militancia ricotera. "La gente ya se los conoce y los pide incluso más que los temas de los discos", aseguró el vocalista.

Del tango a la piel del Indio: una responsabilidad de peso

Asumir el rol de ponerle voz a las composiciones de la dupla Solari-Beilinson no es una tarea que Rey Garufa se tome a la ligera. Con 34 años de edad y casi 18 al frente de este proyecto, Núñez reconoció que el camino para "endurecerse" y ganar el respeto del público no fue sencillo.

"Meterse con Los Redondos no es moco de pavo. El fanático analiza mucho las letras, idolatra mucho la figura, entonces hay que abordarlo siempre con respeto y amor", explicó.

El cantante reccordó sus inicios, cuando dejó el tango para exponerse al juicio del público ricotero siendo apenas un joven: "Si no es algo fidedigno se arma un quilombo bárbaro. Me han gritado cosas en los primeros shows, pero uno se va haciendo de a poco y después, cuando las cosas salen, es todo mucho más fácil".

Para el grupo, el objetivo nunca fue llenar un vacío imposible, sino mantener viva una llama que, ante la disolución de la banda original, hoy es custodiada tanto por ellos como por los propios protagonistas de la historia (Los Fundamentalistas o Skay).

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Proyección federal

El presente de Rey Garufa los encuentra en un momento de expansión, con giras que recientemente los llevaron por Misiones, Chaco y Corrientes, además de constantes visitas a Uruguay. Sin embargo, el regreso a San Juan se vive con una expectativa particular, buscando esa conexión directa que solo se genera en el pogo y en la energía de una sala llena.