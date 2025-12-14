domingo 14 de diciembre 2025

Vóley

UPCN venció a River y se clasificó a semifinales de la Copa ACLAV

Los Cóndores superaron al Millonario por 3 a 1 en Morón y cerraron la fase de grupos en lo más alto. Ahora enfrentarán a Defensores de Banfield por un lugar en la final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-14 at 20.26.32

UPCN San Juan Vóley dio otro paso firme en la Copa ACLAV y este domingo selló su clasificación a las semifinales tras vencer a River Plate por 3 a 1, en el partido que cerró la Zona 2 del certamen. El encuentro se disputó en el estadio Gorki Grana de Morón, donde el equipo sanjuanino volvió a mostrar solidez colectiva y contundencia en los momentos clave.

Los dirigidos por Fabián Armoa marcaron diferencias desde el inicio, apoyados en un funcionamiento ordenado, presión desde el saque y alta efectividad en ataque. Así, se quedaron con los dos primeros sets con claridad, por 25-15 y 25-11. River reaccionó en el tercero y logró estirarlo hasta el cierre, imponiéndose 28-26, pero UPCN recuperó el control del juego en el cuarto parcial y lo cerró 25-19 para sentenciar el triunfo.

Con este resultado, Los Cóndores finalizaron primeros en su grupo y se aseguraron un lugar entre los cuatro mejores del torneo. En semifinales, UPCN enfrentará este martes 16 de diciembre a Defensores de Banfield, desde las 18, nuevamente en el Polideportivo Gorki Grana. El partido será televisado en vivo por Fox Sports.

En el plano individual, Juan Simón Villarruel fue el máximo anotador del equipo sanjuanino con 20 puntos, mientras que Gerónimo Elgueta tuvo otra destacada actuación y aportó 19 tantos. La regularidad ofensiva y el equilibrio en todas las líneas fueron claves para un triunfo que ratifica el protagonismo de UPCN en la competencia.

La otra semifinal de la Copa ACLAV se jugará el mismo martes, desde las 21, y tendrá como protagonistas a Ciudad Vóley y Monteros Vóley.

Síntesis

River Plate: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner; Joaquín Alzuelta; Marcos Meggi; Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber/Ignazio Girardi (L).

Entrenador: Lucas Pandolfi.

Ingresaron: Alexander Jauretche, Luca Ovalles, Fausto López, Samuel Guidi, Joaquín Mónaco, Marcos Meggi.

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Juan Simón Villarruel, Leon Meier; Federico Trucco (L).

Entrenador: Fabián Armoa.

Ingresaron: Alejandro Toro, Mateo Bozikovich, Iván Quiroga.

Parciales: 15-25, 11-25, 28-26 y 19-25.

Estadio: Polideportivo Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).

