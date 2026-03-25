A dos semanas de las elecciones en UPCN, qué pasó con las candidaturas

A dos semanas de las elecciones internas de UPCN, el escenario de candidaturas no cambió: la lista que encabeza José “Pepe” Villa es la única oficializada. Pero el foco, por estas horas, está puesto en la oposición, que no se da por afuera y asegura que irá a la Justicia para intentar meterse en la elección.

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La Lista Naranja, liderada por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros, fue impugnada primero en San Juan y luego a nivel nacional. La Junta Electoral ratificó la decisión al sostener que no cumplía con los requisitos de avales exigidos por el estatuto.

Con ese camino cerrado en lo interno, desde el espacio opositor adelantaron que preparan una presentación judicial. La idea es apelar la resolución y buscar que se revierta la impugnación, con la expectativa de poder competir el 9 de abril.

Por ahora no hay definiciones ni tiempos concretos en la Justicia. Mientras tanto, el proceso electoral sigue su curso con una sola lista en pie, a la espera de si aparece o no un giro de último momento.