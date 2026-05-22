Qué es "Gemelo Digital Social" , la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que presentó el Gobierno

En lo que se presenta como un cambio de paradigma en la gestión pública, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó el programa “Gemelo Digital Social”. Este sistema, basado en inteligencia artificial (IA), tiene como objetivo principal diseñar, proyectar y anticipar el impacto de las políticas públicas mediante el procesamiento masivo de datos.

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La iniciativa, impulsada por la ministra Sandra Pettovello y respaldada por el presidente Javier Milei, busca transformar la lógica histórica del Estado: pasar de una "asistencia reactiva" a un esquema de gestión basado en la capacidad predictiva . Según las autoridades, el sistema permitirá construir una representación virtual de la población utilizando datos demográficos, educativos, laborales y económicos para simular escenarios antes de ejecutar decisiones estatales.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq

Las cuatro dimensiones del modelo

El funcionamiento del Gemelo Digital Social se estructurará bajo cuatro pilares fundamentales que buscan optimizar los recursos presupuestarios:

Descriptiva: Procesar y ordenar información sobre fenómenos sociales.

Procesar y ordenar información sobre fenómenos sociales. Explicativa: Detectar causalidades y patrones de comportamiento.

Detectar causalidades y patrones de comportamiento. Predictiva: Proyectar escenarios futuros bajo determinadas condiciones.

Proyectar escenarios futuros bajo determinadas condiciones. Prescriptiva: Optimizar decisiones y recursos mediante simulaciones de IA.

Innovación en el ámbito social

Si bien la tecnología de "gemelos digitales" ya se utiliza en países desarrollados como Singapur o el Reino Unido para la planificación urbana, el tráfico o la infraestructura, la apuesta argentina destaca por su aplicación exclusiva a las políticas sociales. El Gobierno sostiene que, al integrar información de áreas de empleo, educación, niñez y programas sociales, el país se posiciona a la vanguardia tecnológica mundial.

El Presidente Milei reforzó este mensaje en redes sociales afirmando que "Argentina se adelanta al futuro" y que, por primera vez, el país lidera el "futuro social". No obstante, el anuncio también ha generado observaciones respecto a la opacidad en la protección de datos personales y el volumen de información de los ciudadanos que el sistema absorberá de distintos organismos estatales.

Una herramienta en desarrollo

A pesar del anuncio de alto perfil, el desarrollo técnico se encuentra todavía en una etapa preliminar. Fuentes oficiales aclaran que el lanzamiento actual marca un inicio conceptual y político más que la presentación de una herramienta ya operativa. Se prevé la creación de mesas de trabajo con universidades, organismos internacionales y especialistas tecnológicos para definir la arquitectura final y los proveedores del sistema.

En este contexto, se ha vinculado el concepto de "Gemelo Digital" con tendencias globales de IA, mencionando incluso servicios similares ofrecidos por empresas como Palantir Foundry, cuyo fundador, Peter Thiel, se reunió recientemente con el mandatario en la Casa Rosada. El objetivo final del Ministerio de Capital Humano es que la IA se convierta en el eje para intervenciones estatales más focalizadas, promoviendo la autonomía y el desarrollo de capacidades a lo largo de la vida de los ciudadanos.