La empresa que nació en plena explosión minera, emplea a más de 40 familias y hoy intenta reconstruirse tras el incendio: "En 24 años jamás tuvimos un problema"

La escena dentro del predio muestra movimiento, maquinarias en marcha y personal trabajando casi con normalidad. A dos días del incendio que afectó a la planta de ECO San Juan en el Parque Industrial de Chimbas , la empresa busca dar vuelta la página tras el episodio más crítico de su historia. “Han pasado 48 horas aproximadamente y nos encontramos en plenas labores de trabajo. Estamos trabajando operativamente, como antes y mejor, solucionando internamente los problemas que esto nos ha traído”, afirmó Rodolfo Piola , uno de los propietarios, en diálogo con Tiempo de San Juan , durante una recorrida por el lugar.

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El fuego se desató el domingo por la tarde en un sector clave: el núcleo de preclasificación e incineración de residuos, un galpón de unos 600 metros cuadrados que contenía material a tratar. Desde allí se expandieron las llamas que generaron un amplio despliegue de bomberos y equipos de emergencia, aunque lograron ser contenidas sin que se propagaran al resto de la planta.

Hoy, ese sector permanece aislado y en proceso de limpieza. “No hay fuego, no hay ningún peligro de reincendio. Bomberos ya dio el alta al sistema eléctrico y la zona está totalmente sectorizada”, explicó Piola, quien buscó llevar tranquilidad tanto a los trabajadores como a la comunidad.

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Uno de los puntos que más inquieta es el origen del hecho. La empresa descarta, en principio, una falla eléctrica y sostiene que se trató de un episodio inusual. “En 24 años trabajando nunca tuvimos un problema. Esto no es común en una empresa con tanta seguridad. Algo pasó y necesitamos una explicación. El día viernes fue el último día de quema. Es algo que se tiene que investigar, no es común lo que ha pasado y más un domingo a las cinco de la tarde, cuando sólo estaba el sereno. Ponemos todo en manos de Dios y de la Justicia”, sostuvo el empresario.

ECO San Juan cumple un rol clave dentro del entramado industrial de la provincia. Se dedica al transporte y tratamiento de residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos: aceites, combustibles, lodos industriales, elementos de protección utilizados, suelos contaminados y otros materiales que no pueden ser descartados sin un proceso específico.

“Esta no es basura común. Si no se tratara en empresas como la nuestra, habría un problema ambiental muy serio”, remarcó Piola, al explicar la importancia del servicio que prestan. En ese sentido, detalló que los residuos son sometidos a procesos de incineración controlada, con tecnología que permite reducir al mínimo el volumen final de desechos.

La empresa emplea de manera directa a 24 personas y genera trabajo indirecto para más de 40 familias, entre proveedores, transportistas y asesores. “Lo que nosotros tenemos que hacer es sostener las fuentes laborales, trabajar para nuestros clientes y para la sociedad”, aseguró.

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Mientras tanto, puertas adentro, las tareas se concentran en la remediación del área afectada y en la gestión del material alcanzado por el fuego. Parte de los residuos quedaron dañados y deberán ser igualmente tratados. “Todo eso hay que terminar de quemarlo, porque necesita el efecto de destrucción por incineración”, explicaron desde la firma.

ECO San Juan nació en 2002, en un contexto donde la actividad minera y el crecimiento industrial comenzaron a exigir soluciones para el tratamiento de residuos peligrosos. Con el paso de los años, se consolidó como una empresa clave en ese proceso, operando formalmente desde 2003 y bajo estrictos controles ambientales.

Hoy, el desafío es doble: reconstruir lo dañado y despejar las dudas sobre qué ocurrió. La causa ya está bajo investigación judicial y será la que determine cómo se originó el fuego. Mientras tanto, la empresa apuesta a seguir en pie y atravesar el que, hasta ahora, es el golpe más duro en más de dos décadas de historia.