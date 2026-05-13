miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma en las aulas

Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan

El episodio protagonizado por un alumno de 11 años este miércoles en una escuela del Barrio Aramburo reaviva una serie de hechos ocurridos en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presencia de armas dentro de escuelas sanjuaninas volvió a encender las alarmas este miércoles, luego de que un alumno de 11 años ingresara a la Escuela Campaña del Desierto con una pistola de aire comprimido. El episodio, ocurrido en Rivadavia, reavivó una preocupación que en la provincia ya tiene antecedentes y episodios que marcaron a la comunidad educativa.

Lee además
un alumno de 11 anos llevo un arma a una escuela y la policia logro secuestrarla
Preocupación

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla
Foto: Radio Norte.
Tragedia

Un bonaerense perdió el control de su moto y murió en Ruta 40

El caso más estremecedor se remonta al 4 de abril de 2011, en la escuela Escuela Faustina Sarmiento Belín. Aquella mañana, un alumno de 14 años ingresó con un revólver calibre 38 escondido entre su ropa y efectuó un disparo hacia la dirección del establecimiento.

Del otro lado de la ventana estaba la directora, Mónica Soler. La bala atravesó el vidrio y cayó a centímetros de donde se encontraba sentada. El estruendo generó pánico inmediato entre docentes y alumnos. La directora salió detrás del adolescente, que finalmente fue reducido por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Aunque no hubo heridos, el hecho quedó grabado como uno de los episodios más graves registrados dentro de una escuela sanjuanina. Según trascendió en aquel momento, el menor arrastraba conflictos previos y habría actuado motivado por enojo tras no poder inscribirse ese ciclo lectivo. Por tratarse de un menor inimputable, fue restituido a su familia.

Otro caso ocurrió en agosto de 2025 en la Escuela General San Martín de Jáchal, donde un alumno de apenas 11 años llevó en reiteradas ocasiones un arma de fuego cargada, además de municiones y cuchillos. El caso salió a la luz gracias al relato de compañeros del niño y generó temor entre padres y docentes.

La situación provocó tal nivel de alarma que varias familias decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta recibir garantías de seguridad. La Justicia intervino para investigar el entorno del menor y las circunstancias en las que había accedido al arma.

Semanas después, otro episodio volvió a sacudir al ámbito educativo, esta vez en el Colegio San Agustín. Allí, un alumno de tercer grado asistió a clases con lo que inicialmente parecía ser una pistola real.

La intervención policial permitió determinar luego que se trataba de una réplica de una 9 milímetros, deteriorada y sin posibilidad de disparo. Sin embargo, el hallazgo generó una fuerte repercusión entre los padres, que viralizaron la situación en grupos de WhatsApp ante el temor de una tragedia.

En ese caso, fue una docente quien detectó el objeto dentro de la mochila del niño y activó el protocolo escolar. Posteriormente, intervino la Policía y el elemento fue secuestrado.

La violencia dentro de las escuelas también tuvo otro capítulo preocupante en noviembre de 2025, en la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia. Allí, dos grupos de alumnos protagonizaron una pelea a la salida del turno mañana que incluyó amenazas con cuchillos y cadenas.

Según trascendió, algunos adolescentes habían llevado esos elementos con intenciones de agredir físicamente a sus rivales, aunque el enfrentamiento finalmente no se concretó. El episodio derivó en denuncias policiales y en la intervención de la Justicia de Menores, luego de que un padre manifestara que su hijo tenía miedo de regresar a clases por posibles represalias.

Seguí leyendo

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

Trepó a un techo, causó destrozos y terminó condenado a ocho meses de prisión

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos

Violencia de género: pasará un año y tres meses en el Penal por atacar a su expareja

Giro en el juicio al cirujano: piden investigar a la directora del Hospital César Aguilar de Caucete por encubrimiento

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Condenaron a un empleado judicial por fraude: fingió insania y recibió inhabilitación perpetua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior
Recital

El cuarteto se adueña de la noche sanjuanina: confirmaron la fecha del recital de Euge Quevedo y la LBC en Colón Junior

Antonio Ceferino Silva en la audiencia de este martes.
Homicida sin control

Fue condenado por matar al volante, volvió a manejar pese a que no podía y quedó detenido

Te Puede Interesar

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla
Preocupación

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

De un solo tirón, el Consejo de la Magistratura cubrirá las dos vacantes de la Cámara de Paz Letrada
Justicia sanjuanina

De un solo tirón, el Consejo de la Magistratura cubrirá las dos vacantes de la Cámara de Paz Letrada

Kicillof y Gioja este miércoles en Buenos Aires. 
Peronismo

Axel en San Juan, la visita de Gioja y el revival de una interna que nunca terminó

Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan
Alarma en las aulas

Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan