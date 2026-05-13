Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan

La presencia de armas dentro de escuelas sanjuaninas volvió a encender las alarmas este miércoles, luego de que un alumno de 11 años ingresara a la Escuela Campaña del Desierto con una pistola de aire comprimido. El episodio, ocurrido en Rivadavia, reavivó una preocupación que en la provincia ya tiene antecedentes y episodios que marcaron a la comunidad educativa.

Preocupación Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

El caso más estremecedor se remonta al 4 de abril de 2011, en la escuela Escuela Faustina Sarmiento Belín . Aquella mañana, un alumno de 14 años ingresó con un revólver calibre 38 escondido entre su ropa y efectuó un disparo hacia la dirección del establecimiento.

Del otro lado de la ventana estaba la directora, Mónica Soler. La bala atravesó el vidrio y cayó a centímetros de donde se encontraba sentada. El estruendo generó pánico inmediato entre docentes y alumnos. La directora salió detrás del adolescente, que finalmente fue reducido por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

Aunque no hubo heridos, el hecho quedó grabado como uno de los episodios más graves registrados dentro de una escuela sanjuanina. Según trascendió en aquel momento, el menor arrastraba conflictos previos y habría actuado motivado por enojo tras no poder inscribirse ese ciclo lectivo. Por tratarse de un menor inimputable, fue restituido a su familia.

Otro caso ocurrió en agosto de 2025 en la Escuela General San Martín de Jáchal, donde un alumno de apenas 11 años llevó en reiteradas ocasiones un arma de fuego cargada, además de municiones y cuchillos. El caso salió a la luz gracias al relato de compañeros del niño y generó temor entre padres y docentes.

La situación provocó tal nivel de alarma que varias familias decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta recibir garantías de seguridad. La Justicia intervino para investigar el entorno del menor y las circunstancias en las que había accedido al arma.

Semanas después, otro episodio volvió a sacudir al ámbito educativo, esta vez en el Colegio San Agustín. Allí, un alumno de tercer grado asistió a clases con lo que inicialmente parecía ser una pistola real.

La intervención policial permitió determinar luego que se trataba de una réplica de una 9 milímetros, deteriorada y sin posibilidad de disparo. Sin embargo, el hallazgo generó una fuerte repercusión entre los padres, que viralizaron la situación en grupos de WhatsApp ante el temor de una tragedia.

En ese caso, fue una docente quien detectó el objeto dentro de la mochila del niño y activó el protocolo escolar. Posteriormente, intervino la Policía y el elemento fue secuestrado.

La violencia dentro de las escuelas también tuvo otro capítulo preocupante en noviembre de 2025, en la Escuela Leonor Sánchez de Arancibia. Allí, dos grupos de alumnos protagonizaron una pelea a la salida del turno mañana que incluyó amenazas con cuchillos y cadenas.

Según trascendió, algunos adolescentes habían llevado esos elementos con intenciones de agredir físicamente a sus rivales, aunque el enfrentamiento finalmente no se concretó. El episodio derivó en denuncias policiales y en la intervención de la Justicia de Menores, luego de que un padre manifestara que su hijo tenía miedo de regresar a clases por posibles represalias.