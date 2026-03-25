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Investigación

Quién es el sujeto que le disparó en la cara a su hermano en Chimbas porque creyó que era un ladrón

El herido va recuperándose favorablemente a pesar de la grave lesión sufrida. El caso es investigado en UFI CAVIG y en las próximas horas se hará la audiencia formal contra el sospechoso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El protagonista del violento episodio fue identificado como Darío Villaverde. La tragedia se consumó en un instante: el proyectil impactó de lleno en el rostro de la persona que estaba del otro lado.

A pesar de la brutalidad del impacto y de la zona crítica donde penetró la bala, fuentes cercanas al caso confirmaron que el herido va recuperándose favorablemente. Aunque la lesión es de extrema gravedad y requirió intervención médica inmediata, los últimos partes indican que se encuentra estable.

Por estas horas, la situación de Darío Villaverde es sumamente delicada. El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), desde donde se ordenaron diversas pericias para determinar la mecánica del hecho y la veracidad del relato del detenido.

La justicia busca establecer si efectivamente se trató de una confusión trágica o si existían conflictos previos entre los hermanos que pudieran haber desencadenado el ataque.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia formal de formalización, donde Villaverde conocerá la imputación exacta que pesará sobre él mientras su hermano continúa recuperándose en el hospital.

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