Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

Miles de argentinos aún continúan devolviendo los préstamos que otorgó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la gestión anterior. Aunque estos créditos ya no se entregan bajo el actual gobierno de Javier Milei , quienes los solicitaron siguen abonando sus cuotas mensuales. Sin embargo, muchos beneficiarios no tienen del todo claro cuántas cuotas les quedan , cuánto deben pagar o cómo consultar esa información en línea .

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A continuación, te contamos paso a paso cómo revisar tu estado actual, qué montos debés tener en cuenta y qué hacer si una cuota no se debitó correctamente.

¿Qué eran los créditos ANSES y quiénes los obtuvieron?

Antes del cambio de gobierno, durante la presidencia de Alberto Fernández, ANSES otorgó préstamos personales de hasta $1.000.000, con plazos de devolución que podían llegar a 48 cuotas. Esto permitió que trabajadores, jubilados y beneficiarios de asignaciones accedieran a montos importantes con descuentos automáticos desde sus cuentas bancarias.

Si bien desde diciembre de 2023 estos préstamos dejaron de estar disponibles, miles de personas siguen devolviéndolos mes a mes.

Cómo consultar cuántas cuotas te quedan por pagar

ANSES mantiene habilitado un sistema muy simple para revisar la situación de cada crédito. Solo necesitás:

CUIL

Clave de la Seguridad Social

Con estos datos podés ingresar a Mi ANSES y acceder a todos los detalles.

Paso a paso para ver tu crédito ANSES

Entrá a Mi ANSES desde la web oficial.

desde la web oficial. Iniciá sesión con tu CUIL y tu Clave.

En el menú principal, buscá la sección “Créditos ANSES” .

. Allí vas a ver:



Además, desde esta sección podés verificar si todas las cuotas fueron debitadas correctamente.

¿Qué pasa si la cuota no se debitó?

ANSES recordó que el débito automático se realiza entre los días 1 y 10 de cada mes desde la cuenta bancaria del beneficiario.

Pero puede darse el caso de que el débito falle. Si esto ocurre:

La cuota aparecerá como “mora” en Mi ANSES.

en Mi ANSES. Al mes siguiente, ANSES debitá dos cuotas juntas .

. Se aplicarán intereses por la cuota no abonada a tiempo.

Por eso es importante revisar cada mes que el pago se haya realizado correctamente.

Cuánto cuestan las cuotas de los créditos ANSES

ANSES informó que:

La primera cuota es siempre más alta , ya que incluye gastos administrativos.

, ya que incluye gastos administrativos. Desde la segunda cuota en adelante, el monto es siempre el mismo hasta finalizar el plan.

Esto permite que quienes solicitaron un préstamo puedan planificar sus pagos con mayor previsibilidad.

¿Es posible pedir un nuevo crédito en 2026?

Actualmente, ANSES no otorga nuevos créditos para trabajadores ni jubilados, medida implementada desde la llegada del presidente Javier Milei.

Sin embargo:

Los créditos ya otorgados deben seguir pagándose normalmente.

Algunas personas —incluidos jubilados, trabajadores y beneficiarios de asignaciones— pueden acceder a préstamos bancarios con condiciones adaptadas, según la entidad financiera.

En resumen