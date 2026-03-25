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Racing de Córdoba, el próximo rival del Verdinegro: escolta del puntero, de figura a Ricky Centurión y dupla interina

San Martín viene golpeado tras el empate frente a su homónimo de Tucumán y este viernes le tocará saltar al campo para intentar cambiar su imagen. El choque será frente a la Academia, que viene sólida, firme en la cima y caerá a San Juan con un plantel 'dulce y entonado'. El historial y las cartas de los viejos nacionales.

Por Antonella Letizia
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San Martín viene ahí. Ni muy muy ni tan tan. Si bien el equipo conecta y va por el buen camino, todavía falta trabajo. Ariel Martos no se vuelve loco y sabe que la clave de este certamen es tener paciencia, sobretodo si se empezó de cero con el plantel en el que solamente se repitieron algunas fichas del año pasado. Respecto a los resultados, recién empieza, pero el tropiezo frente a su homónimo tucumano terminó de destapar la olla: urgencia de resultados, se lesionó el goleador y no se pueden perder muchos puntos. Se viene Racing de Córdoba, el escolta de la Zona A que tiene a Ricardo Centurión como figura y una dupla de interinos al frente.

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Racing de Córdoba es un rival conocido para el Verdinegro, más que nada por los viejos nacionales. Hoy la historia es otra y los tiene a los dos buscando el objetivo de acomodarse para volver a Primera División. La Academia, que está segunda en la Zona A con 10 puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 1), logró firmeza y resultados lo posicionan -al menos en esta primera parte- como uno de los candidatos de su grupo. Agrandado y buscando prenderse a la cima, así llega el equipo de la dupla interina Torres-Motta, que agarró el timón del barco tras la salida de Fornasari.

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Ricardo Centurión, una de sus máximas figuras. Tras un buen paso por Bolivia se convirtió en el refuerzo estrella de la Academia en en marzo, cuando estampó la firma en el equipo del ascenso. "Ricky" no solo heredó la mítica camiseta número 10 de figuras históricas como el "Pato" Gasparini, sino que ya es el eje del plantel, habiendo protagonizado incluso una fuerte polémica institucional cuando el presidente Manuel Pérez despidió al DT Pablo Fornasari por haberlo reemplazado en un partido.

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San Martín recibirá a Racing de Córdoba el próximo viernes desde las 22:15hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 7 de la Primera Nacional San Martín recibirá a Racing de Córdoba el próximo viernes desde las 22:15hs en el Hilario Sánchez, por la fecha 7 de la Primera Nacional

¿Cómo está la balanza del historial?

El historial entre San Martín y Racing de Córdoba es un duelo de fuerzas equilibradas que ha cobrado gran relevancia en la Primera Nacional. Hasta la fecha, se han registrado 7 enfrentamientos oficiales, con una estadística que favorece levemente a la "Academia" cordobesa: 3 victorias para Racing, 1 para el Verdinegro y 3 empates.

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Los últimos cruces han sido especialmente dulces para el equipo de Nueva Italia, que en la temporada 2024 logró un empate sin goles en casa y una victoria clave por 2-1 en San Juan. Con este antecedente y la presencia de Ricardo Centurión en el plantel actual, el partido de este viernes promete ser una batalla con condimentos especiales.

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