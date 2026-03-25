Un ex DT verdinegro, a un grande de Paraguay

El ídolo de San Lorenzo Leandro “Pipi” Romagnoli tendrá su cuarto ciclo como entrenador, al ser contratado por Guaraní de Paraguay.

Torneo Apertura San Lorenzo rescató un empate ante Riestra en el debut como DT de Gustavo Álvarez

Romagnoli arribó al país vecino durante las primeras horas del miércoles y firmará contrato hasta diciembre de este año.

Así, el “Pipi” se estrenará en el fútbol paraguayo, luego de dos ciclos en San Lorenzo, el primero de ellos un interinato y un paso por San Martín de San Juan, club en el que luchó por la permanencia en Primera hasta la última fecha.

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Después de algunos meses de inactividad, Leandro Romagnoli volverá a dirigir, recibiendo la confianza de un equipo grande del fútbol paraguayo: Guaraní.

El entrenador arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en horas de la madrugada y pondrá la firma con el elenco aurinegro hasta fin de año, afirmando en su llegada que no dudó “ni un segundo”, ya que lo conversó con amigos y todos coincidieron en que se trata de “un club grande”.

El “Pipi” permaneció ligado al fútbol desde el propio momento de su retiro como jugador, siendo presentado como manager de San Lorenzo en junio de 2018, solo dos semanas después de colgar los botines.

En su primera etapa tomando decisiones en el “Ciclón”, Romagnoli fue ayudante de campo en un interinato y luego continuó como DT, entre 2020 y 2021, con cinco triunfos en seis partidos, para luego hacerse cargo de la reserva.

El exjugador del club volvió al cargo del equipo de Primera tras el despido de Rubén Darío Insua, en abril de 2024, aunque esta vez fue rápidamente ratificado hasta el final de la temporada.

Su segundo paso no fue tan exitoso. Con un 38% de los puntos, producto de siete triunfos, nueve empates y 10 derrotas, Romagnoli llegó a dirigir en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, dejando una buena imagen ante Atlético Mineiro que no fue suficiente para quedarse con la clasificación, y terminó renunciando en octubre, en medio de una mala racha.

Al igual que en esta oportunidad, el entrenador de 45 años volvió a encontrar trabajo en marzo, haciéndose cargo de San Martín de San Juan.

El “Pipi” recibió al “Santo” sanjuanino en la última posición de la zona B del Apertura, con seis puntos en 10 fechas, y pudo ganar un único partido hasta el final del certamen, aunque cambiaría la imagen del equipo de cara al Clausura.

En el torneo que cerró la temporada 2025 del fútbol argentino, San Martín hizo una mejor campaña, sumando 19 unidades y llegando a cerrar tres fechas en zona de clasificación a la fase final, incluida la anteúltima, aunque cayó en el interzonal de la última jornada ante Aldosivi, por 4-2 como visitante, en un duelo que sentenció su descenso.

Tras la pérdida de la categoría, Romagnoli decidió renunciar al conjunto sanjuanino en noviembre y, tras algunos meses sin club, volverá a dirigir al hacerse cargo de Guaraní.

El DT estará hoy observando el partido entre el “Cacique” y 2 de Mayo, por la adeudada séptima fecha del Apertura 2026, y se hará cargo del club en la octava posición de la Primera División del Fútbol paraguayo, con 13 puntos en 11 partidos.

Además, el club quedó eliminado en la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, por lo que no tendrá competencia internacional.