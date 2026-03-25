La hija de un sanjuanino desaparecido defendió a sus apropiadores: "Les guste o no, siempre serán mis padres"

En el marco del 50° aniversario del Golpe Militar de 1976 , el Gobierno Nacional emitió un spot titulado "Memoria Completa" que generó un fuerte impacto político y social. El testimonio central de la pieza audiovisual es el de Miriam Fernández , identificada por la Justicia como la nieta 127, quien es hija de los militantes montoneros desaparecidos María del Carmen Moyano y el sanjuanino Carlos Simón Poblete.

A pesar de que la Justicia determinó que fue víctima de una apropiación ilegal, Fernández utilizó el espacio oficial para reivindicar a quienes la criaron, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi. "No te pueden obligar después de 40 años a decir que son tus apropiadores. Son mis padres", sentenció la mujer en el video.

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Una historia marcada por la militancia y el horror

Su padre biológico, Carlos Poblete, era oriundo de San Juan. Conocido como "Tula" o "Guillermo", pertenecía a una familia numerosa de once hermanas y estudiaba Ingeniería. Según su hermana Elsa, era un joven idealista, "rebelde con causa" y con una doctrina "media peronista", que soñaba con una sociedad más justa. Su madre, María del Carmen Moyano, era de Mendoza, practicaba natación y militaba en la Juventud Peronista.

Ambos fueron secuestrados en 1977 en Córdoba y trasladados al centro clandestino La Perla. Mientras se cree que Carlos nunca salió de allí, María del Carmen fue llevada a la ESMA, donde dio a luz a Miriam en condiciones inhumanas. Testigos del juicio relataron que la mujer fue obligada a bajar tres pisos hasta el sótano, en pleno trabajo de parto y con grilletes en los pies. A pesar de los ruegos de la madre para que le quitaran las cadenas, el parto fue asistido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Pocos días después, Miriam fue trasladada a Mendoza y entregada a la familia de un policía.

El "padre" apropiador: un oficial de inteligencia con perpetua

La defensa de Miriam hacia su familia de crianza resulta especialmente controvertida debido al perfil de su apropiador. Armando Osvaldo Fernández no era un ciudadano ajeno a la represión: era un oficial de la Policía de Mendoza especializado en tareas de inteligencia en el D2, organismo que funcionaba como enlace con el Ejército para ejecutar procedimientos represivos.

Fernández fue condenado a tres penas de prisión perpetua por múltiples delitos de lesa humanidad y recibió una condena adicional de 15 años específicamente por la apropiación de Miriam. Su esposa, Iris Luffi, también fue condenada a 5 años de prisión antes de fallecer en 2023.

Sin embargo, para la nieta 127, la realidad privada dista de la sentencia judicial. “¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor”, sostuvo Miriam. Incluso relató que, mediante un proceso judicial, decidió mantener el apellido Fernández: “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”.

Resistencia a la identidad

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La restitución de su identidad biológica en diciembre de 2017 no fue un proceso deseado por Miriam. Ante la citación judicial para realizarse el ADN, llegó a escapar a Chile y denunció sentirse tratada como una "delincuente". "Se me vino el mundo abajo", recordó sobre el momento en que supo que debía someterse a las pruebas genéticas.

Tras confirmarse su origen con un 99,99% de certeza, Miriam mantuvo una relación distante con sus tías maternas y un vínculo casi nulo con su familia paterna en San Juan. Aseguró que los parientes de Carlos Poblete "solo aparecieron para la foto" cuando Abuelas de Plaza de Mayo anunció el caso.

Hoy, la hija del sanjuanino desaparecido se define como una ciudadana que busca no ser victimizada por su historia. Su testimonio en el spot de "Memoria Completa" cierra con una defensa tajante de su vida con los Fernández, a quienes agradece por ser su "verdadero sostén" a pesar del oscuro origen de su llegada a ese hogar.